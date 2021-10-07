Все пошли, и я пошел. Как работает психология конформизма и почему люди идут за большинством
Конформизмом называется психологический феномен зависимости участника группы от общего мнения. Если вы выбиваетесь из общей массы людей в своих суждениях и действиях, то вполне можно считать вас уникальным человеком.
"Все пошли, и я пошел".
В английских газетах сообщалось о концерте тишины, который дал однажды некий безвестный пианист. Шумная реклама сделала свое дело – в день концерта зал был полон.
Виртуоз тишины садится за рояль и играет, но, поскольку все струны сняты, не раздается ни единого звука. Люди в зале начинают коситься друг на друга. Каждый ждет, что сделает сосед, и в результате вся аудитория сидит, затаив дыхание.
После двух часов гробовой тишины концерт оканчивается. Пианист встает и кланяется. Его провожают бурными аплодисментами. На следующий день виртуоз тишины рассказал эту историю по телевидению и в заключение признался: "Я хотел посмотреть, как далеко простирается человеческая глупость: она безгранична".
В словах этого "пианиста" есть одна неточность. Он столкнулся не с глупостью, а с конформизмом. Так называется психологический феномен зависимости участника группы от общего мнения.
Упрощу историю известным многим анекдотом:
Сорван урок, весь класс с него сбежал. Идет разбор происшествия.
Завуч: Иванов, почему ты ушел с урока?!
Иванов: Все пошли, и я пошел.
Короче, ребята, если вы выбиваетесь из общей массы людей в своих суждениях и действиях, то вполне можно считать вас уникальным человеком.