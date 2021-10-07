Усі пішли, і я пішов. Як працює психологія конформізму і чому люди йдуть за більшістю

"Усі пішли, і я пішов".

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В англійських газетах повідомлялося про концерт тиші, який дав одного разу якийсь невідомий піаніст. Гучна реклама зробила свою справу —у день концерту зал був повний.

Віртуоз тиші сідає за рояль і грає, але, оскільки всі струни зняті, не лунає жодного звуку. Люди в залі починають поглядати одне на одного. Кожен чекає, що зробить сусід, і в результаті вся аудиторія сидить, затамувавши подих.

Після двох годин гробової тиші концерт закінчується. Піаніст встає і кланяється. Його проводжають бурхливими оплесками. Наступного дня віртуоз тиші розповів цю історію по телебаченню і на закінчення зізнався: "Я хотів подивитися, як далеко простирається людська дурість: вона безмежна".

У словах цього "піаніста" є одна неточність. Він зіткнувся не з дурістю, а з конформізмом. Так називається психологічний феномен залежності учасника групи від загальної думки.

Спрощу історію відомим багатьом анекдотом:

Зірваний урок, весь клас з нього втік. Йде розбір події.

Завуч: Іванов, чому ти пішов з уроку ?!

Іванов: Усі пішли, і я пішов.

Коротше, панове, якщо ви вибивається із загальної маси людей у своїх судженнях і діях, то цілком можна вважати вас унікальною людиною.

Першоджерело.