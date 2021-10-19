Між бажанням і зобов'язанням. Як перетворити добрі справи з обов'язку на задоволення

Повинен/повинна/міг/могла.

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Дуже часто від нас вимагають того, чого ми абсолютно не збиралися робити. Але нам кажуть — ти повинна/повинен, як близькі люди, так і абсолютно незнайомі.

У підсумку, людина відчуває себе нескінченно комусь винною. І їй постійно нагадують фразою "Ти міг би/могла б" зробити те чи сказати це. Але справа у тому, що людина здатна вирішити сама для себе, що кому вона винна і що вона б могла чи не могла. Тому що все залежить лише від однієї емоції: чого насправді людина ХОЧЕ.

Простий і абсолютно примітивний приклад.

Днями зайшла в магазинчик поруч з будинком. Купити дві пачки печива без цукру і шоколад. У всьому районі таке печиво, зроблене в Іспанії, є тільки у них. Австрійський шоколад — є тільки у них. У магазині був один покупець — жінка, яка не знала, що їй взяти, але теж дивилася на це печиво. Я швидко забрала дві останні пачки.

Поки платила за покупку, почула репліку жінки: "Я теж збиралася брати це печиво, ви могли б залишити одну".

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Ок, розберемося. Іноді я беру одну пачку, іноді дві. Коли я беру дві пачки, це означає, що беру я їх не собі. У розуміння цієї жінки, я погана людина, яка у неї з-під носа забрала останні дві пачки печива. Саме так вона думає і думатиме.

Але я ж знаю правду. Я везу другу пачку печива подрузі або колишній свекрусі, бабусі моїх дітей, до чаю. Печиво смачне, тане в роті, але абсолютно не дешеве. У моїй родині його люблять всі. Але пояснювати все це сторонній людині я не повинна.

І ми знову приходимо до того, що людина здатна сама вирішити, що і кому вона винна і що вона може або хоче зробити.

Наприклад, стоячи у черзі до каси супермаркету, я пропускаю вперед маму з коляскою і дитиною, що плаче, або оплачую за бабусю її чек, тому що я ХОЧУ так зробити — це перше.

Друге — я МОЖУ так зробити, бо маю таке бажання і таку можливість. А просто йти на поводі у когось, тому що хтось вирішив, що йому треба більше — я не буду.

У цьому вся різниця. Задумайтесь. І вчиняти варто так, як треба і хочеться вам, в першу чергу. А не тим, хто вас оточує.

Першоджерело.