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Мнения

Чтобы не было войны. 5 предметов, которые нужно добавить в школьную программу

Возможно, войн в мире было бы меньше, если бы в школе не преподавали так подробно их историю. Об этом размышляет педагог Владимир Спиваковский.

Владимир Спиваковский
Владимир Спиваковский
Президент корпорации "Гранд", писатель, бизнесмен
eye 128
школа, образование, учащиеся, урок
Фото: krymr.com | Больше позитива – таким должен быть смысл школы будущего
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Каждый раз все новые и новые поколения людей, на судьбы которых выпала война, возмущаются:

Зачем эти войны? Почему они развязали войну? Неужели нельзя жить спокойно?

Что мы им сделали? Ну что они за идиоты!

И каждый раз находятся человеконенавистники, которые портят нашу цивилизацию.

И начинаешь думать – почему же так?

И вот один из ответов.

Все 11 школьных лет ребенку рассказывают о войнах.

Кто кого убил, отравил, завоевал, аннексировал, покорил, пленил, забрал территории и уничтожил людей.

И вот ребенок живет в этой информационно-ядовитой среде.

…И почти ничего не учат о том, кто что изобрел, открыл, создал, построил, спас и помог человечеству.

О злодеях требуют запоминать их биографии, даты их жизни и смерти.

А о тех, кто изобрел контактные линзы, интернет, колготки, цифровую печать, лекарства, ChatGPT, … — редко и мимоходом

Так нарушен баланс добра и зла. Зла больше.

школа, образование, учащиеся, урок, педагог Fullscreen
Образование должно восстановить баланс добра и зла

Стоит ли потом сокрушаться, что вырастая в атмосфере потока знаний о тотальном зле, впитав эти тотемы и стандарты убийственного жизнеустройства, дети потом ведут себя так, как учили по учебникам.

На самом деле истории должны излагаться совсем по-другому. И их должно быть несколько, причем других.

  1. История открытий и изобретений
  2. История цивилизации и общечеловеческих ценностей
  3. История родного края и своей страны
  4. Истории жизней выдающихся людей
  5. Футурология.

Тогда, впитывая больше творческой информации, чем разрушительной, есть шанс, что и во взрослой жизни люди будут менее милитаризированы и более миролюбивы.

А иначе, если вкладывать в ум и душу только войны, то и конца-края им не будет.

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