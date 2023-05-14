Чтобы не было войны. 5 предметов, которые нужно добавить в школьную программу
Возможно, войн в мире было бы меньше, если бы в школе не преподавали так подробно их историю. Об этом размышляет педагог Владимир Спиваковский.
Каждый раз все новые и новые поколения людей, на судьбы которых выпала война, возмущаются:
Зачем эти войны? Почему они развязали войну? Неужели нельзя жить спокойно?
Что мы им сделали? Ну что они за идиоты!
И каждый раз находятся человеконенавистники, которые портят нашу цивилизацию.
И начинаешь думать – почему же так?
И вот один из ответов.
Все 11 школьных лет ребенку рассказывают о войнах.
Кто кого убил, отравил, завоевал, аннексировал, покорил, пленил, забрал территории и уничтожил людей.
И вот ребенок живет в этой информационно-ядовитой среде.
…И почти ничего не учат о том, кто что изобрел, открыл, создал, построил, спас и помог человечеству.
О злодеях требуют запоминать их биографии, даты их жизни и смерти.
А о тех, кто изобрел контактные линзы, интернет, колготки, цифровую печать, лекарства, ChatGPT, … — редко и мимоходом
Так нарушен баланс добра и зла. Зла больше.
Стоит ли потом сокрушаться, что вырастая в атмосфере потока знаний о тотальном зле, впитав эти тотемы и стандарты убийственного жизнеустройства, дети потом ведут себя так, как учили по учебникам.
На самом деле истории должны излагаться совсем по-другому. И их должно быть несколько, причем других.
- История открытий и изобретений
- История цивилизации и общечеловеческих ценностей
- История родного края и своей страны
- Истории жизней выдающихся людей
- Футурология.
Тогда, впитывая больше творческой информации, чем разрушительной, есть шанс, что и во взрослой жизни люди будут менее милитаризированы и более миролюбивы.
А иначе, если вкладывать в ум и душу только войны, то и конца-края им не будет.Важно