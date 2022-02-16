Стиль жизни
Выжить вопреки. Три причины не сломаться под грузом жизненных невзгод
Одни ломаются под грузом жизненных невзгод. Другие всю жизнь сопротивляются им. А третьи с улыбкой порхают над теми и другими. Как же стать жизнестойким и непотопляемым человеком?
Как стать непотопляемым? Я изучал природу непотопляемости отдельных людей и компаний.
Тут такое дело. Одни ломаются под грузом жизненных невзгод… Другие всю жизнь сопротивляются им… А третьи с улыбкой порхают над теми и другими.
Так вот. У жизнестойких людей есть три непропорциональных умения в виде уникальных смесей:
- Здравый взгляд на вещи (80%) + некоторое озорство (20%).
- Убежденность в том, что жизнь имеет смысл (80%) + кое-что делать бессмысленное (20%).
- Делать все по правилам (80%) + умение находить нетривиальные выходы из любых тупиковых ситуаций, не по общепринятым правилам (20%).
В магазине они покупают не проигрыватель, а выигрыватель.
И дома у них не выключатель, а включатель.
Так что все очень просто и легко.