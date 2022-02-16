Выжить вопреки. Три причины не сломаться под грузом жизненных невзгод

Одни ломаются под грузом жизненных невзгод. Другие всю жизнь сопротивляются им. А третьи с улыбкой порхают над теми и другими. Как же стать жизнестойким и непотопляемым человеком?

Как стать непотопляемым? Я изучал природу непотопляемости отдельных людей и компаний.

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Тут такое дело. Одни ломаются под грузом жизненных невзгод… Другие всю жизнь сопротивляются им… А третьи с улыбкой порхают над теми и другими.

Так вот. У жизнестойких людей есть три непропорциональных умения в виде уникальных смесей:

Здравый взгляд на вещи (80%) + некоторое озорство (20%). Убежденность в том, что жизнь имеет смысл (80%) + кое-что делать бессмысленное (20%). Делать все по правилам (80%) + умение находить нетривиальные выходы из любых тупиковых ситуаций, не по общепринятым правилам (20%).

В магазине они покупают не проигрыватель, а выигрыватель.

И дома у них не выключатель, а включатель.

Так что все очень просто и легко.

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