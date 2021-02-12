Социальный лифт. Что делает людей успешными, и почему селфмейдмены больше не в моде

Постепенно развенчивается миф о селф-мейд мэнах.

Во-первых, ну и что, что ты сам себя сделал (!). Подумаешь – подвиг…

А во-вторых, не в вакууме же люди поднимаются вверх по жизненной лестнице или социальным лифтам.

Тренд века изменился: теперь внимание переходит к их антиподам – аутлайерам.

Этот термин, придуманный канадским журналистом и поп-социологом Малкольмом Гладуэллом, применяется для характеристики таких людей, причинами взлетов которых являются вовсе не их личные качества и усердие, а особая смесь "всего разного", которая выталкивает их наверх.

Только самые крутые рекрутинговые агентства знают, что, например, наилучшие сейлз-менеджеры (менеджеры по продажам) – дети разведенных родителей с городских окраин, получившие образование историков.

Азиатским школьникам математика дается легче, чем другим. Они любят работать по алгоритмам и из них получаются неплохие инженеры и исполнители в офисах.

А лучшие банкиры – это физики-теоретики, хорошо игравшие в детстве в футбол.

Успешные бизнесмены – троечники-в-школе, лидеры-в-университете, любители экспедиций, имеющие ещё 2-3 хобби.

Из этого видно, что как-то все нелинейно складывается у таких неселфмейдмэнов.

Так вот, зная сотню-другую таких подробностей, возможно, придется выстроить иную систему образования-просвещения.

А не просто провести в школе 11 лет, только и делая, что зазубривая наизусть котангенсы, валентности и электроны, и не зная – куда их применить.

На самом деле, знания из предыдущей строчки тоже важны. Жаль, что их не всегда достаточно для того, чтобы все в жизни сложилось хорошо.

А, ведь, так хочется…

Поэтому, так остро встали вопросы о том, чтобы хотя бы половину школьного времени уделять общению, характеру, комбинационно-кейсовому мышлению, умению жить в обществе и командной работе.

И тогда эта формула преображается.

Не сам себя делатель!.. А продукт социума, которое выталкивает тебя наверх.

Это такой своеобразный дзен. Или катапульта.

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Публикуется с согласия автора.