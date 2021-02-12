Социальный лифт. Что делает людей успешными, и почему селфмейдмены больше не в моде
Тренд века изменился: теперь в моде не селфмейдмены, а их антиподы – аутлайеры. Этот термин, придуманный канадским журналистом Малкольмом Гладуэллом, характеризует людей, причинами взлетов которых являются вовсе не их личные качества и усердие, а особая смесь "всего разного", которая и выталкивает их наверх.
Постепенно развенчивается миф о селф-мейд мэнах.
Во-первых, ну и что, что ты сам себя сделал (!). Подумаешь – подвиг…
А во-вторых, не в вакууме же люди поднимаются вверх по жизненной лестнице или социальным лифтам.
Тренд века изменился: теперь внимание переходит к их антиподам – аутлайерам.
Этот термин, придуманный канадским журналистом и поп-социологом Малкольмом Гладуэллом, применяется для характеристики таких людей, причинами взлетов которых являются вовсе не их личные качества и усердие, а особая смесь "всего разного", которая выталкивает их наверх.
Только самые крутые рекрутинговые агентства знают, что, например, наилучшие сейлз-менеджеры (менеджеры по продажам) – дети разведенных родителей с городских окраин, получившие образование историков.
Азиатским школьникам математика дается легче, чем другим. Они любят работать по алгоритмам и из них получаются неплохие инженеры и исполнители в офисах.
А лучшие банкиры – это физики-теоретики, хорошо игравшие в детстве в футбол.
Успешные бизнесмены – троечники-в-школе, лидеры-в-университете, любители экспедиций, имеющие ещё 2-3 хобби.
Из этого видно, что как-то все нелинейно складывается у таких неселфмейдмэнов.
Так вот, зная сотню-другую таких подробностей, возможно, придется выстроить иную систему образования-просвещения.
А не просто провести в школе 11 лет, только и делая, что зазубривая наизусть котангенсы, валентности и электроны, и не зная – куда их применить.
На самом деле, знания из предыдущей строчки тоже важны. Жаль, что их не всегда достаточно для того, чтобы все в жизни сложилось хорошо.
А, ведь, так хочется…
Поэтому, так остро встали вопросы о том, чтобы хотя бы половину школьного времени уделять общению, характеру, комбинационно-кейсовому мышлению, умению жить в обществе и командной работе.
И тогда эта формула преображается.
Не сам себя делатель!.. А продукт социума, которое выталкивает тебя наверх.
Это такой своеобразный дзен. Или катапульта.
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