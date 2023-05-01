Украине нужна война, а не хайп. Если не начнем бить по-настоящему – потеряем еще год

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Скажите, а это только мне кажется, что все наши операции на территории противника выглядят детским баловством на фоне аналогичных операций России?

Вот, например. Каждый раз, когда где-то на территории России падал наш беспилотник, на этот счет поднимался такой информационный шум, словно мы уничтожили целую авиабазу. Хотя на самом деле такие операции имеют разве психологический эффект, но не практический.

И пока наши играли в игрушки, готовили операции на 9 мая, хотя, думаю, все прекрасно понимали, что это больше для хайпа. Тем временем россияне готовили очередной массированный удар. И вы все понимаете, что он не последний.

Patriot – это отлично, но это борьба со следствием, а не с причиной Фото: Flickr

Кстати, а кто-то думал над тем, что с таким подходом мы снова профукаем год. А русские осенью, как по графику, начнут довершать то, чего не сделали в этом году? Какие превентивные мероприятия у нас проводятся, чтобы не допустить этого? Имею в виду не ПВО, а что с этими самолетами нужно что-то делать.

Опять же, я не обвиняю людей, которые проводят эти операции, потому что они работают с тем, что имеют. И если у них этих средств хватает только для создания хайпа, а не реального ущерба, то это не их вина. А тех, кто не может снабдить их необходимыми средствами.

Знаете, у нас часто в пример приводят Израиль. Так Израиль в такие игрушки не играет. Если их бьют, то они всегда отвечают серьезно!

Когда у нас наконец-то это поймут?

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