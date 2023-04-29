"Божья кара за Умань": в ГУР прокомментировали атаку БПЛА на Севастополь

Представитель разведки Андрей Юсов отметил, что в результате взрыва уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами, которые предназначены для нужд Черноморского флота РФ.

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В ГУР Минобороны Украины прокомментировали взрывы во временно оккупированном Севастополе, сообщив новые подробности. Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии "РБК-Украина" отметил, что это была "божья кара за Умань".

В результате утреннего взрыва в Севастополе 29 апреля было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость — около 40 тысяч тонн. Местные власти уже заявили, что это была атака БПЛА.

А представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов уточнил, что эти нефтепродукты предназначались для нужд Черноморского флота РФ.

"В городе Севастополь 29 апреля случилась "бавовна", которая является божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани, среди которых пятеро детей. Эта казнь будет долговременной", — сказал Юсов, уточнив, что всем жителям временно оккупированного Крыма желательно в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами и объектами, обеспечивающими армию агрессора.

Юсов отметил, что Главному управлению разведки известно о масштабах хищений, которые совершались оккупантами на севастопольской нефтебазе и прочих подобных объектах, что облегчает работу украинской разведки.

"Нам известно о хищении должностными лицами оккупационных властей нефтепродуктов и других коррупционных действиях на этой нефтебазе и других объектах оккупантов. Это, безусловно, расширяет возможности украинских Сил безопасности и обороны", — сказал Юсов.

Напомним, взрыв в оккупированном Севастополе произошел около 4 часов утра 29 апреля в Казачьей бухте. После начался масштабный пожар на нефтебазе, который продолжается до сих пор. Известно, что на место прибыли все силы МЧС по Севастополю, ресурсы Черноморского флота, пожарные расчеты и даже пожарный поезд Крымской железной дороги.

Местные власти уже заявили, что взрыв и пожар произошли в результате атаки БПЛА. И даже сообщили, что это были гражданские китайские БПЛА Mugin-5 Pro, которые продаются в Интернет-магазинах за 10-15 тысяч долларов. Они сделаны из карбона, так что их крайне тяжело обнаружить радарами.