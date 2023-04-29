"Божа кара за Умань": у ГУР прокоментували атаку БПЛА на Севастополь

Представник розвідки Андрій Юсов зазначив, що внаслідок вибуху знищено понад 10 резервуарів із нафтопродуктами, які призначались для потреб Чорноморського флоту РФ.

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У ГУР Міноборони України прокоментували вибухи у тимчасово окупованому Севастополі, повідомивши нові подробиці. Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі "РБК-Україна" зазначив, що це була "божа кара за Умань".

Внаслідок ранкового вибуху в Севастополі 29 квітня було знищено понад 10 резервуарів із нафтопродуктами. Їх загальна ємність — майже 40 тисяч тонн. Місцева влада вже заявила, що це була атака БПЛА.

А представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов уточнив, що ці нафтопродукти призначалися для потреб Чорноморського флоту РФ.

"У місті Севастополь 29 квітня відбулася "бавовна", яка є божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п'ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою", — сказав Юсов, уточнивши, що всім жителям тимчасово окупованого Криму бажано найближчим часом не перебувати поряд із військовими об'єктами та об'єктами, які забезпечують армію агресора.

Юсов зазначив, що Головному управлінню розвідки відомо про масштаби розкрадань, які відбувалися окупантами на севастопольській нафтобазі та інших подібних об'єктах, що полегшує роботу української розвідки.

"Нам відомо про розкрадання посадовими особами окупаційної влади нафтопродуктів та про інші корупційні дії на цій нафтобазі та інших об'єктах окупантів. Це, безумовно, розширює можливості українських Сил безпеки та оборони", — сказав Юсов.

Нагадаємо, вибух в окупованому Севастополі стався приблизно о 4 годині ранку 29 квітня в Козачій бухті. Після цього почалася масштабна пожежа на нафтобазі, яка триває досі. Відомо, що на місце прибули всі сили МНС Севастополя, ресурси Чорноморського флоту, пожежні розрахунки і навіть пожежний потяг Кримської залізниці.

Місцева влада вже заявила, що вибух і пожежа сталися внаслідок атаки БПЛА. І навіть повідомили, що це були цивільні китайські БПЛА Mugin-5 Pro, які продаються в інтернет-магазинах за 10-15 тисяч доларів. Вони виготовлені з карбону, тому їх дуже важко знайти радарами.