Интимная математика. Как знание алгебры помогает разобраться в личных отношениях

Почему так безрадостны лица наших выпускников и призрачны их иллюзии, когда они со своими накопленными знаниями пытаются попасть без проблем в институт или устроиться на приличную работу?

Ведь они приняли на свои плечи 11000 уроков! А теперь – такой конфуз.

Поэтому вот наш новый лайфхак. Применяете его – и счастливы.

Допустим, изучаются многоэтажные алгебраические дроби с целью их упрощения.

Это, кто помнит, скучная абстракция, которую школьники усваивают с трудом и неприязнью, не понимая ни смысла этих действий, ни сути конечного ответа. И уже даже не спрашивают – зачем это надо?

Поэтому лукаво списывают ответ с последней страницы задачника или у соседа по парте.

А вот мы эти дроби возвели в титул волшебства, увязывая их… с психологией.

Мы говорим детям: если у вас осложнились отношения с подругой или родителями, где никто никому не уступает, и вспоминает все, что накопилось за много лет…., вспомните, как вы упрощали алгебраические дроби, безжалостно сокращая числитель и знаменатель, и получая в итоге простое круглое число.

Точно так же поступите теперь со своим конфликтом. Упростите его, откиньте лишнее. Сократите сокращаемое. Ведь в обучении главное – уловить связь между тем, что делаешь, и конечным результатом.

Ребенок смотрит и видит в самом деле волшебство. Только что была многоэтажная, дикая, непроходимая, как джунгли, дробь. А в результате получилось "а + в".

Если со школы ребенок будет вооружен сотней-другой таких моделей поведения, умений протягивания ниточек от, казалось бы, не связанных между собой явлений, у него будет в жизни больше созидательного и меньше неудач.

Разве не об этом мечтает большинство родителей?

Поэтому знания надо не накапливать, а тут же, немедленно, употреблять в дело.

Просто надо знать – как. Или придумывать специальные кейс-уроки.

А какие еще абстрактные школьные знания вы могли бы привязать к жизненным обстоятельствам?

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Публикуется с согласия автора.