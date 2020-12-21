Потянут за язык. Помогут ли драконовские штрафы украинизации общепита и сферы услуг?
С 16 января вступает в силу норма закона о языке, согласно которой вся сфера обслуживания, весь бизнес, обязан работать на государственном языке, иначе — штраф — до 6800 гривен. Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги, и ничего больше, остальное регулирует рынок.
Предыдущая Верховная Рада, 8 созыва поддержала законопроект обязывающий всю сферу обслуживания и бизнес обслуживать исключительно на украинском языке, иначе штраф до 6800 гривен. То есть, кроме выплачиваемых налогов, работники общепита, слесари, механики и т.д. будут обязаны разговаривать на украинском языке.
Друзья, с 16 января вступает в силу норма закона о языке, согласно которой вся сфера обслуживания, весь бизнес, обязан работать на государственном языке, иначе — штраф. Немаленький, кстати, до 6800 гривен.
Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги, и ничего больше, остальное регулирует рынок.
Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой.
Но предлагаю просто отменить эти штрафы, и решить этот вопрос таким образом, а не плодить доносчиков.
27 коллег из фракции Слуга Народа оказали мне честь, став соавторами моего законопроекта, за что я им бесконечно благодарен.
Давно бы подал, но не хотел, чтобы Порошенко очередным антибужанским Майданом сорвал принятие бюджета.
Не нужно рассказывать парикмахерам, на каком языке им стричь, и шиномонтажникам, на каком языке менять колесо.
Они заплатили налоги, и больше ничем никому не обязаны, кроме своих семей.
Попрошу вас, если вы считаете, что я прав, и если не хотите, чтобы вас штрафовали за использование ваших русского, румынского, венгерского и польского языков, поддержать меня в этом вопросе.
Давайте руководствоваться рациональными категориями, тем более, что они записаны в Конституции.
И да, я не сдаюсь, не забываю, не отказываюсь, и не опускаю рук.
Сами ж видите!
И да, для тех, кому нужно объяснять.
К украинскому языку этот законопроект не имеет никакого отношения, он совсем о других вещах.
Номер регистрации законопроекта 4528.
Первоисточник: телеграм-канал автора.