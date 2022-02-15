В костюме тигра. Сноубордистка из Франции выступила на Олимпиаде и завершила карьеру (фото, видео)

Спортсменка одолжила костюм у коллеги и в последний раз проехала по олимпийской трассе. Из-за редкого заболевания ее организм не выдерживает высоких нагрузок.

Накануне, 14 февраля, во квалификационной попытки в дисциплине биг-эйр французская сноубордистка Люси Лефевр выступила в костюме тигра. Об этом сообщает NBC News.

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Год назад спортсменка решила, что Олимпиада в Пекине будет для нее последним крупным соревнованием, затем последовала травма колена. По этой причине француженка не могла демонстрировать какие-либо трюки, но все же решила не отказываться от участия в Олимпиаде.

Костюм тигра она одолжила у швейцарского сноубордиста Николаса Хубера. На вопрос, откуда у него такой костюм, Лефевр ответила, что "он сумасшедший парень, вообще-то".

[ + – ] Швейцарский сноубордист Николас Хубер

27-летний спортсмен публиковал серию видеороликов в Instagram, предположительно, приуроченную к празднованию Китайского нового года.

Лефевр финишировала последней, но она не считает это чем-то зазорным. В ее случае участие в Играх — уже достижение, а Олимпиада в Пекине для нее уже вторая по счету.

[ + – ] Французская сноубордистка [ + – ] Французская сноубордистка [ + – ] Французская сноубордистка [ + – ] Французская сноубордистка [ + – ] Французская сноубордистка [ + – ] Французская сноубордистка

Кто такая Люси Лефевр?

В трехлетнем возрасте у будущей спортсменки диагностировали остеохондроз, редкое заболевание, которое влияет на рост костной ткани. Ей сделали три операции, но, тем не менее, врачи запретили ей заниматься профессиональным спортом.

"Я решила, ну окей, займусь тогда каким-то легким спортом, — вспоминала спортсменка. — И тогда я попробовала себя в сноуборде".

В рейтинге Кубка мира по слоупстайлу ей удавалось подняться на седьмую позицию, но сейчас организм спортсменки больше не выдерживает высоких нагрузок.

"В мире сейчас много проблем, и если каждый человек на планете будет жить в мире и спокойствии, мир станет лучше", — считает Лефевр.

Француженка планировала работать в лодочной школе своего отца и давать уроки по сноуборду юниорам. Но для начала решила в последний раз покататься на олимпийском трамплине. "Каждый хочет сделать фото со мной", — объяснила француженка.

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