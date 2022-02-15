У костюмі тигра. Сноубордистка з Франції виступила на Олімпіаді та завершила кар'єру (фото, відео)

Спортсменка позичила костюм у колеги та востаннє проїхала олімпійською трасою. Через рідкісне захворювання її організм не витримує високих навантажень.

Напередодні, 14 лютого, у кваліфікаційній спробі на дисципліні біг-ейр французька сноубордистка Люсі Лефевр виступила в костюмі тигра. Про це повідомляє NBC News.

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Рік тому спортсменка вирішила, що Олімпіада в Пекіні буде для неї останнім великим змаганням, потім була травма коліна. Через це француженка не могла демонструвати якісь трюки, але все ж таки вирішила не відмовлятися від участі в Олімпіаді.

Костюм тигра вона позичила у швейцарського сноубордиста Ніколаса Хубера. На запитання, звідки в нього такий костюм, Лефевр відповіла, що він божевільний хлопець, взагалі-то.

[ + – ] Швейцарський сноубордист Ніколас Хубер

27-річний спортсмен публікував серію відеороликів в Instagram, імовірно, присвячену святкуванню Китайського нового року.

Лефевр фінішувала останньою, але вона не вважає це чимось ганебним. У її випадку участь в Іграх уже досягнення, а Олімпіада в Пекіні для неї вже друга за рахунком.

[ + – ] Французька сноубордистка [ + – ] Французька сноубордистка [ + – ] Французька сноубордистка [ + – ] Французька сноубордистка [ + – ] Французька сноубордистка [ + – ] Французька сноубордистка

Хто така Люсі Лефевр?

У трирічному віці в майбутньої спортсменки діагностували остеохондроз, рідкісне захворювання, що впливає на зростання кісткової тканини. Їй зробили три операції, але лікарі заборонили їй займатися професійним спортом.

"Я вирішила, ну окей, займуся тоді якимось легким спортом, — згадувала спортсменка. — І тоді я спробувала себе в сноуборді".

У рейтингу Кубка світу зі слоупстайлу їй вдавалося піднятися на сьому позицію, але зараз організм спортсменки не витримує високих навантажень.

"У світі зараз багато проблем, і якщо кожна людина на планеті житиме в мирі та спокої, світ стане кращим", — вважає Лефевр.

Француженка планувала працювати в човновій школі свого батька та давати уроки зі сноуборду юніорам. Але спочатку вирішила востаннє покататися на олімпійському трампліні. "Кожен хоче зробити фото зі мною", — пояснила француженка.

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