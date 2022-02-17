Фінський лижник, який летів, зніс телеоператора на Олімпіаді в Пекіні (відео)

Те, що сталося, назвали наочним прикладом того, наскільки небезпечним може бути лижний фристайл. Водночас постраждалому оператору вдалося зняти гарний кадр.

На пекінській Олімпіаді під час кваліфікаційного стрибка в чоловічому хавпайпі фінський фристайліст Йон Саллінен зіткнувся з телеоператором та вибив камеру з його рук. Про це повідомляє EuroSport.

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Олімпієць зі збірної команди Фінляндії не розрахував стрибок, виконуючи трюк, і врізався в оператора, який знімав змагання в хафпайпі.

У результаті в спортсмена травма ключиці, яку він отримав, приземлюючись. Під час другої спроби йому довелося кататися, перемагаючи біль, проте пройти у фінал Олімпіади-2022 так і не вдалося.

[ + – ] Фрістайл Олімпіада 2022 [ + – ] Фрістайл Олімпіада 2022 [ + – ] Фрістайл Олімпіада 2022

Вже чекаючи на свою оцінку, він напівголосно сказав: "Сподіваюся, що з оператором все добре, вибачте". Судді оцінили прокат Йона у 18 балів, але потім спортсмен знову впав у другій спробі – цю спробу оцінили у 18,50 бала. В результаті спортсмен опинився на останньому місці у кваліфікації.

Колеги постраждалого оператора допомогли йому піднятися на ноги. Коментатори описали інцидент, що стався, як наочний приклад того, наскільки небезпечним може бути фристайл і лижна акробатика, додавши, що, судячи з усього, оператору, в якого влетів спортсмен, вдалося зняти хороший кадр.

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