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Спорт Олімпіада-2022

Фінський лижник, який летів, зніс телеоператора на Олімпіаді в Пекіні (відео)

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Фристайліст, Йон Саллінен, Олімпіада 2022,
Фото: Скриншот | Фристайліст Йон Саллінен на Олімпіаді 2022

Те, що сталося, назвали наочним прикладом того, наскільки небезпечним може бути лижний фристайл. Водночас постраждалому оператору вдалося зняти гарний кадр.

На пекінській Олімпіаді під час кваліфікаційного стрибка в чоловічому хавпайпі фінський фристайліст Йон Саллінен зіткнувся з телеоператором та вибив камеру з його рук. Про це повідомляє EuroSport.

Олімпієць зі збірної команди Фінляндії не розрахував стрибок, виконуючи трюк, і врізався в оператора, який знімав змагання в хафпайпі.

У результаті в спортсмена травма ключиці, яку він отримав, приземлюючись. Під час другої спроби йому довелося кататися, перемагаючи біль, проте пройти у фінал Олімпіади-2022 так і не вдалося.

Фрістайл Олімпіада 2022
Фрістайл Олімпіада 2022
Фрістайл Олімпіада 2022
Фрістайл Олімпіада 2022
Фрістайл Олімпіада 2022
Фрістайл Олімпіада 2022
Фрістайл Олімпіада 2022
Фрістайл Олімпіада 2022
Фрістайл Олімпіада 2022

Вже чекаючи на свою оцінку, він напівголосно сказав: "Сподіваюся, що з оператором все добре, вибачте". Судді оцінили прокат Йона у 18 балів, але потім спортсмен знову впав у другій спробі – цю спробу оцінили у 18,50 бала. В результаті спортсмен опинився на останньому місці у кваліфікації.

Колеги постраждалого оператора допомогли йому піднятися на ноги. Коментатори описали інцидент, що стався, як наочний приклад того, наскільки небезпечним може бути фристайл і лижна акробатика, додавши, що, судячи з усього, оператору, в якого влетів спортсмен, вдалося зняти хороший кадр.

Нагадаємо, 18-річна лижниця та модель, яка нещодавно обвалила китайський Twitter, після золота у фристайлі, завоювала вже свою другу медаль на Олімпіаді-2022. До списку нагород Ейлін Гу додалося срібло в слоупстайлі. "Дівчина з плаката", як її називають, стала обличчям Піднебесної на пекінських Іграх. Спортсменка народилася в Каліфорнії, але, як і дехто інший, прийняла пропозицію КНР представляти цю країну на міжнародних змаганнях.

Раніше Фокус повідомляв, що сноубордистка із Франції виступила в костюмі тигра з хвостом на своїй прощальній Олімпіаді. Француженка позичила костюм у колеги з ремесла з команди Швейцарії та востаннє скотилася з олімпійської траси. Через рідкісне захворювання Люсі Лефевр вирішила завершити спортивну кар'єру і більше не піддавати свій організм навантаженням.