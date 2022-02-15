"Снігова принцеса Китаю": 18-річна лижниця та модель виборола другу медаль на Олімпіаді (фото, відео)

Ейлін Гу стала обличчям Піднебесної на Іграх у Пекіні. Спортсменка, яка народилася в Каліфорнії, вирішила представляти на міжнародних змаганнях Китай, а не США.

У вівторок, 15 лютого, 18-річна модель і лижниця-фрістайлерка Ейлін Гу, яка виступає в таких дисциплінах, як хафпайп, слоупстайл і біг-ейр, завоювала свою вже другу олімпійську медаль у пекінському Сніговому парку Геньтін. Про це повідомляє EuroSport.

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Ейлін Гу була близька до ще одного золота, але все ж таки поступилася швейцарці Матільді Гремо, третьою стала естонка Келлі Сілдару.

Золото: Матільд Гремо — 86.56.

Срібло: Ейлін Гу — 86,23.

Бронза: Келлі Сілдару — 82.06.

[ + – ] Ейлін Гу [ + – ] Ейлін Гу [ + – ] Ейлін Гу

Спортсменка китайського походження, яка народилася в США, вирішила представляти китайську збірну та стала обличчям Піднебесної на цій Олімпіаді.

Навіть срібна медаль у слоупстайлі змусила місцеву публіку шаленіти.

Підтримка мами

Гу припустилася помилки під час своєї другої спроби, через що відкотилася на восьму позицію. Шанси на другу олімпійську медаль залишалися дуже незначними.

Але спортсменка звернулася за підтримкою до своєї матері.

"Моя мама добре мене знає, знає, як працює моя голова в умовах стресу. Я зробила велику роботу, прочитала багато книг із психології, спостерігала за собою, за тим, як справляюся із зовнішнім тиском. І тепер ми всі знаємо, що мені це вдалося", — пояснила спортсменка, зазначивши, що спочатку почувалася у своїй тарілці.

"Моя мама це помітила, я з нею поговорила після першої спроби. Вона сказала, щоб я уявила, що друга спроба — це вже третя, остання, що більше шансів не залишається", — сказала Гу, визнавши, однак, що такий психологічний трюк їй все ж таки не вдався, уяву підвело.

Проте остання спроба виявилася дуже вдалою і дозволила знову боротися за призові місця, зрештою відрив китаянки від швейцарки, яка виграла золото, становить лише 0.33 бали.

Прорив Ейлін Гу на Олімпіаді-2022

Олімпійські ігри в Пекіні стали поки що головною кар'єрною віхою однієї з натуралізованих спортсменок у збірній Китаю, які народилися за межами країни, але все ж таки вирішили представляти на Олімпіаді історичну батьківщину.

У послужному списку Ейлін Гу дві золоті та срібні медалі.

[ + – ] Ейлін Гу в рекламі [ + – ] Ейлін Гу в рекламі [ + – ] Ейлін Гу в рекламі [ + – ] Ейлін Гу в рекламі [ + – ] Ейлін Гу в рекламі

Уродженка Каліфорнії серед світових зірок спорту, у яких безліч контрактів із відомими брендами. Перед пекінськими Іграми вона мала 20 чинних комерційних угод із такими компаніями, як Cadillac і Louis Vuitton. Очевидно, що після Олімпіади спонсорських контрактів у "Снігової принцеси", як Ейлін Гу називають у Китаї, буде ще більше.

Раніше Фокус повідомляв, що ставши чемпіоном у біг-ейрі минулого тижня, китайська лижниця навіть обрушила місцевий інтернет, тому мільйони користувачів поспішали обмінятися повідомленнями або почитати новини на популярній онлайн-платформі.