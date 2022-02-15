"Снежная принцесса Китая": 18-летняя лыжница и модель завоевала вторую медаль на Олимпиаде (фото, видео)

Эйлин Гу стала лицом Поднебесной на Играх в Пекине. Родившаяся в Калифорнии спортсменка решила представлять на международных соревнованиях Китай, а не США.

Во вторник, 15 февраля, 18-летняя модель и лыжница-фристайлер Эйлин Гу, выступающая в таких дисциплинах, как хафпайп, слоупстайл и биг-эйр, завоевала свою уже вторую олимпийскую медаль в пекинском Снежном парке Геньтин. Об этом сообщает Eurosport.

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Эйлин Гу была близка к еще одному золоту, но все же уступила швейцарке Матильде Гремо, третьей стала эстонка Келли Сильдару.

Золото: Матильда Гремо — 86.56

Серебро: Эйлин Гу — 86,23

Бронза: Келли Сильдару — 82.06

[ + – ] Эйлин Гу [ + – ] Эйлин Гу [ + – ] Эйлин Гу

Родившаяся в США спортсменка китайского происхождения решила представлять китайскую сборную и стала лицом Поднебесной на этой Олимпиаде.

Даже серебряная медаль в слоупстайле заставила местную публику неистовствовать.

Поддержка мамы

Гу допустила ошибку во время своей второй попытки, из-за чего откатилась на восьмую позицию. Шансы на вторую олимпийскую медаль оставались весьма незначительными.

Но спортсменка обратилась за поддержкой к своей матери.

"Моя мама хорошо меня знает, знает, как работает моя голова в условиях стресса. Я проделала большую работу, прочла много книг по психологии, наблюдала за собой, за тем, как справляюсь с внешним давлением. И теперь мы все знаем, что мне это удалось", — объяснила спортсменка, отметив, что поначалу чувствовала себя в своей тарелке.

"Моя мама это заметила, я с ней поговорила после первой попытки. Она сказала, чтобы я представила, будто вторая попытка — это уже третья, последняя, что больше шансов не остается", — сказала Гу, признав, однако, что такой психологический трюк ей все же не удался, воображение подвело.

Тем не менее, последняя попытка оказалась весьма удачной и позволила вновь бороться за призовые места, в итоге отрыв китаянки от швейцарки, выигравшей золото, составил только 0.33 балла.

Прорыв Эйлин Гу на Олимпиаде-2022

Олимпийские игры в Пекине стали пока главной карьерной вехой одной из натурализованных спортсменок в сборной Китая, которые родились за пределами страны, но все же решили представлять на Олимпиаде историческую родину.

В послужном списке Эйлин Гу две золотая и серебряная медали.

[ + – ] Эйлин Гу в рекламе [ + – ] Эйлин Гу в рекламе [ + – ] Эйлин Гу в рекламе [ + – ] Эйлин Гу в рекламе

Уроженка Калифорнии в числе мировых звезд спорта, у которых множество контрактов с известными брендами. Перед пекинскими Играми у нее было 20 действующих коммерческих соглашений с такими компаниями, как Cadillac и Louis Vuitton. Очевидно, что после Олимпиады спонсорских контрактов у "Снежной принцессы", как Эйлин Гу называют в Китае, будет еще больше.

Ранее Фокус сообщал, что, став чемпионом в биг-эйре на прошлой неделе, китайская лыжница даже обрушила местный интернет, потому миллионы пользователей спешили обменяться сообщениями или почитать новости на популярной онлайн-платформе.