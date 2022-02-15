UA
UA
Разделы
Материалы
Спорт Олимпиада-2022

"Снежная принцесса Китая": 18-летняя лыжница и модель завоевала вторую медаль на Олимпиаде (фото, видео)

136
Эйлин Гу, фристайл
Фото: Twitter/Olympics | Эйлин Гу

Эйлин Гу стала лицом Поднебесной на Играх в Пекине. Родившаяся в Калифорнии спортсменка решила представлять на международных соревнованиях Китай, а не США.

Во вторник, 15 февраля, 18-летняя модель и лыжница-фристайлер Эйлин Гу, выступающая в таких дисциплинах, как хафпайп, слоупстайл и биг-эйр, завоевала свою уже вторую олимпийскую медаль в пекинском Снежном парке Геньтин. Об этом сообщает Eurosport.

Эйлин Гу была близка к еще одному золоту, но все же уступила швейцарке Матильде Гремо, третьей стала эстонка Келли Сильдару.

Золото: Матильда Гремо — 86.56

Серебро: Эйлин Гу — 86,23

Бронза: Келли Сильдару — 82.06

Эйлин Гу, фристайл, олимпиада 2022
Эйлин Гу
Эйлин Гу, фристайл, олимпиада 2022
Эйлин Гу
Эйлин Гу, фристайл, олимпиада 2022
Эйлин Гу
Эйлин Гу, фристайл, олимпиада 2022
Эйлин Гу, фристайл, олимпиада 2022
Эйлин Гу, фристайл, олимпиада 2022

Родившаяся в США спортсменка китайского происхождения решила представлять китайскую сборную и стала лицом Поднебесной на этой Олимпиаде.

Даже серебряная медаль в слоупстайле заставила местную публику неистовствовать.

Поддержка мамы

Гу допустила ошибку во время своей второй попытки, из-за чего откатилась на восьмую позицию. Шансы на вторую олимпийскую медаль оставались весьма незначительными.

Но спортсменка обратилась за поддержкой к своей матери.

"Моя мама хорошо меня знает, знает, как работает моя голова в условиях стресса. Я проделала большую работу, прочла много книг по психологии, наблюдала за собой, за тем, как справляюсь с внешним давлением. И теперь мы все знаем, что мне это удалось", — объяснила спортсменка, отметив, что поначалу чувствовала себя в своей тарелке.

"Моя мама это заметила, я с ней поговорила после первой попытки. Она сказала, чтобы я представила, будто вторая попытка — это уже третья, последняя, что больше шансов не остается", — сказала Гу, признав, однако, что такой психологический трюк ей все же не удался, воображение подвело.

Тем не менее, последняя попытка оказалась весьма удачной и позволила вновь бороться за призовые места, в итоге отрыв китаянки от швейцарки, выигравшей золото, составил только 0.33 балла.

Прорыв Эйлин Гу на Олимпиаде-2022

Олимпийские игры в Пекине стали пока главной карьерной вехой одной из натурализованных спортсменок в сборной Китая, которые родились за пределами страны, но все же решили представлять на Олимпиаде историческую родину.

В послужном списке Эйлин Гу две золотая и серебряная медали.

Эйлин Гу, фристайл, олимпиада 2022
Эйлин Гу в рекламе
Эйлин Гу, фристайл, олимпиада 2022
Эйлин Гу в рекламе
Эйлин Гу, фристайл, олимпиада 2022
Эйлин Гу в рекламе
Эйлин Гу, фристайл, олимпиада 2022
Эйлин Гу, фристайл, олимпиада 2022
Эйлин Гу в рекламе
Эйлин Гу, фристайл, олимпиада 2022
Эйлин Гу, фристайл, олимпиада 2022
Эйлин Гу, фристайл, олимпиада 2022
Эйлин Гу, фристайл, олимпиада 2022
Эйлин Гу, фристайл, олимпиада 2022

Уроженка Калифорнии в числе мировых звезд спорта, у которых множество контрактов с известными брендами. Перед пекинскими Играми у нее было 20 действующих коммерческих соглашений с такими компаниями, как Cadillac и Louis Vuitton. Очевидно, что после Олимпиады спонсорских контрактов у "Снежной принцессы", как Эйлин Гу называют в Китае, будет еще больше.

Ранее Фокус сообщал, что, став чемпионом в биг-эйре на прошлой неделе, китайская лыжница даже обрушила местный интернет, потому миллионы пользователей спешили обменяться сообщениями или почитать новости на популярной онлайн-платформе.