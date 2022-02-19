"Здоровыми оставались только я, Абраменко и наш доктор", — тренер сборной Украины по фристайлу

Энвер Аблаев рассказал о ситуации, которая не позволила украинским фристайлистам выступить в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.

Главный тренер сборной Украины по фристайлу Энвер Аблаев подвел итоги выступления своих подопечных на Олимпийских играх в Пекине, где Украина выиграла только одну медаль. Тренер выступил с небольшой речью во время брифинга в аэропорту "Борисполь", сразу после прилета команды в Украину.

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По словам Аблаева, его подопечные испытывали глубокое разочарование из-за того, что им не удалось выступить в командных соревнованиях. Специалист отметил, что к ним он и его команда готовились четыре года, но из-за диагностированного коронавируса сразу у троих спортсменов, украинским спортсменам не удалось выступить в этой дисциплине.

"Хотел бы сказать всем спасибо за поддержку. Как уже сказал Саша, она действительно чувствовалась там. К сожалению, мы не смогли выступить в командных соревнованиях. Для меня и для всей команды это были главные старты. Все эти четыре года, которые мы потратили на подготовку, были направлены именно на эти соревнования. Это были первые Олимпийские игры, где мы должны были участвовать в командной дисциплине. К сожалению, "корона" не дала нам этого сделать. Мы приехали все здоровые, но за два дня старта у всех на тестах начали показываться "плюсы". Здоровыми остались только я, Саша и наш доктор. Настя Новосад не смогла выступить вообще ни на каких соревнованиях. Мы делали все возможное, соблюдали правила гигиены и безопасности, но как так получилось, я не знаю.

Было очень тяжело в эти дни, особенно в командный период. Даже не представляю, что испытывали ребята. Слава Богу, что к мужским соревнованиям наши ребята стали показывать негативные тесты на коронавирус. Александр Окипнюк вообще прибежал за две минуты до начала тренировки, справился с психологическими трудностями и попал в финал. Не все сложилось так, как мы хотели. Но под конец соревнований у Александра Абраменко удалось привезти медаль в Украину. Я счастлив, всем огромное спасибо", — сказал Энвер Аблаев.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, как серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александр Абраменко вернулся в Украину. Корреспондент Фокуса встречал спортсмена в аэропорту "Борисполь".