"Здоровими залишалися лише я, Абраменко та наш лікар", — тренер збірної України з фрістайлу

Енвер Аблаєв розповів про ситуацію, яка не дозволила українським фрістайлістам виступити у командних змаганнях на Олімпіаді у Пекіні.

Головний тренер збірної України з фрістайлу Енвер Аблаєв підбив підсумки виступу своїх підопічних на Олімпійських іграх у Пекіні, де Україна виграла лише одну медаль. Тренер виступив із невеликою промовою під час брифінгу в аеропорту "Бориспіль", одразу після прильоту команди в Україну.

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За словами Аблаєва, його підопічні зазнавали глибокого розчарування через те, що їм не вдалося виступити у командних змаганнях. Фахівець зазначив, що до них він та його команда готувалися чотири роки, але через діагностований коронавірус відразу у трьох спортсменів, українським спортсменам не вдалося виступити в цій дисципліні.

"Хотів би сказати всім дякую за підтримку. Як уже сказав Сашко, вона справді відчувалася там. На жаль, ми не змогли виступити у командних змаганнях. Для мене і для всієї команди це були головні старти. Усі ці чотири роки, які ми витратили на підготовку, були спрямовані саме на ці змагання, це були перші Олімпійські ігри, де ми повинні були брати участь у командній дисципліні, на жаль, "корона" не дала нам цього зробити. На тестах почали показуватися "плюси". Здоровими залишилися тільки я, Сашко та наш лікар. Настя Новосад не змогла виступити взагалі ні на яких змаганнях. Ми робили все можливе, дотримувалися правил гігієни та безпеки, але як так вийшло, я не знаю.

Було дуже важко у ці дні, особливо у командний період. Навіть не уявляю, що відчували наші спортсмени. Дякувати Богу, що до чоловічих змагань наші хлопці стали показувати негативні тести на коронавірус. Олександр Окіпнюк взагалі прибіг за дві хвилини до початку тренування, впорався із психологічними труднощами та потрапив у фінал. Не все так склалося, як ми хотіли. Але під кінець змагань Олександр Абраменко зміг привезти медаль в Україну. Я щасливий, усім дякую", — сказав Енвер Аблаєв.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, як срібний призер Олімпійських ігор у Пекіні Олександр Абраменко повернувся до України. Кореспондент Фокусу зустрічав спортсмена в аеропорту "Бориспіль".