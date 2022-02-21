Камила Валиева провела первую тренировку после Пекина (видео)

Появилось видео первых тренировочных занятий фигуристки, которая на Олимпиаде-2022 стала победительницей в командном турнире.

Российская фигуристка Камила Валиева вновь приступила к тренировкам по возвращении с пекинской Олимпиады-2022. На завершившихся Играх 15-летняя спортсменка помогла завоевать золотую медаль своей сборной в командном турнире, а также оказалась в центре допингового скандала. Об этом сообщает "Чемпионат".

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Вернувшись домой, спортсменка опубликовала эмоциональный пост, в котором поблагодарила всех, кто ее поддерживал и не давал пасть духом.

"Спасибо моим болельщикам, моей семье и друзьям, всей команде ОКР, моей стране и людям со всего мира", — написала фигуристка.

17 февраля прошла произвольная программа в одиночном женском катании, по итогам которой Камила Валиева заняла четвертое место. Хотя Валиева и лидировала после короткой программы.

Золотая медаль досталась другой россиянке — Анне Щербаковой, а Александра Трусова завоевала серебро. Бронзовой призеркой Олимпиады стала японская фигуристка Каори Сакамото.

Допинговый скандал Валиевой на Олимпиаде-2022

После объявления результатов в командном первенстве Пекинской Олимпиады появилась информация о том, что допинг-проба фигуристки, взятая в декабре, оказалась положительной. Фигуристку отстранили от соревнований, но впоследствии Спортивный арбитражный суд пришел к выводу о том, что 15-летняя Валиева — "защищенное лицо", и что дисквалификация может нанести невосполнимый вред в отношении несовершеннолетней фигуристки. Также учитывалось и то обстоятельство, что результаты тестирования пришли несвоевременно.

Напомним, что в Великобритании предложили строже наказать Россию из-за допинга Камилы Валиевой. Руководитель Британской олимпийской ассоциации (БОА) Энди Энсон потребует более строгого запрета в отношении спортсменов из России, если выяснится, что окружение Камилы Валиевой прибегало к запрещенным препаратам.

Ранее Фокус сообщал, что Камила Валиева намерена восстановить свою репутацию. Представители фигуристки попросят вскрыть пробу Б, поскольку предполагают, что могла произойти техническая ошибка, и запрещенное вещество могло оказаться в образцах уже в лаборатории.