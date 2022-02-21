Каміла Валієва провела перше тренування після Пекіна (відео)

З'явилося відео перших тренувальних занять фігуристки, яка на Олімпіаді-2022 стала переможницею в командному турнірі.

Російська фігуристка Каміла Валієва знову розпочала тренування після повернення з пекінської Олімпіади-2022. На Іграх, що завершилися, 15-річна спортсменка допомогла завоювати золоту медаль своїй збірній у командному турнірі, а також опинилася в центрі допінгового скандалу. Про це повідомляє "Чемпіонат".

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Повернувшись додому, спортсменка опублікувала емоційний пост, у якому подякувала всім, хто її підтримував і не давав впасти духом.

"Дякую моїм уболівальникам, моїй сім'ї та друзям, всій команді ОКР, моїй країні та людям з усього світу", — написала фігуристка.

17 лютого відбулася довільна програма в одиночному жіночому катанні, за підсумками якої Каміла Валієва посіла четверте місце. Хоча Валієва і лідирувала після короткої програми.

Золота медаль дісталася іншій росіянці — Анні Щербаковій, а Олександра Трусова здобула срібло. Бронзовою призеркою Олімпіади стала японська фігуристка Каорі Сакамото.

Допінговий скандал Валієвої на Олімпіаді-2022

Після оголошення результатів у командній першості Пекінської Олімпіади з'явилася інформація про те, що допінг-проба фігуристки, взята у грудні, виявилася позитивною. Фігуристку усунули від змагань, але згодом Спортивний арбітражний суд дійшов висновку про те, що 15-річна Валієва — "захищена особа", і що дискваліфікація може завдати непоправної шкоди неповнолітній фігуристці. Також враховувалася й та обставина, що результати тестування прийшли невчасно.

Нагадаємо, що у Великій Британії запропонували суворіше покарати Росію через допінг Каміли Валієвої. Керівник Британської олімпійської асоціації (БОА) Енді Енсон вимагатиме більш суворої заборони щодо спортсменів з Росії, якщо з'ясується, що оточення Каміли Валієвої вдавалося до заборонених препаратів.

Раніше Фокус повідомляв, що Каміла Валієва має намір відновити свою репутацію. Представники фігуристки попросять розкрити пробу Б, оскільки припускають, що могла статися технічна помилка і заборонена речовина могла опинитися у зразках вже в лабораторії.