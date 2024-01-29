У Росії відберуть медаль Олімпіади: CAS дискваліфікував фігуристку Валієву на чотири роки

Дискваліфікація поклала край багаторічному спору представників російської фігуристки з антидопінговими організаціями. Історія почалася 25 грудня 2021 року, коли Валієва не пройшла допінг-тест на Олімпіаді.

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Спортивний арбітражний суд у швейцарській Лозанні дискваліфікував 17-річну російську фігуристку Камілу Валієву на чотири роки. У CAS заявили, що спортсменка порушила антидопінгові правила. Про це пише CNN.

Дискваліфікація поклала край багаторічному спору представників РФ з антидопінговими організаціями. Вердикт CAS означає, що російська команда позбудеться золотої медалі в командних змаганнях із фігурного катання, завойованої на Олімпійських іграх 2022 року.

Фото: Instagram | Каміла Валієва

Історія тягнеться з 25 грудня 2021 року, коли Валієва не пройшла допінг-тест після одного з виступів на пекінській Олімпіаді. Допінг-проба, яку провели після командних змагань із фігурного катання, вказала на присутність в організмі 15-річної Валієвої триметазидину — серцевих ліків, які також можуть підвищити витривалість.

Фото: Instagram | Каміла Валієва

В опублікованій у понеділок, 29 січня, заяві CAS ідеться, що дискваліфікація поширюється на всі змагальні результати, яких Валієва домоглася після позитивного тесту.

У Пекіні російська команда, яку представляла Валієва (через антидопінгові санкції команда РФ називалася Олімпійський комітет Росії (ОКР)) фінішувала першою, випередивши США, Японію і Канаду. Але медалі не вручали через суперечки щодо допінгу.

У своїй заяві представники CAS зазначили, що немає можливості вирішити, що станеться з підсумковим заліком Пекіна-2022 і чи будуть вручені медалі. У CAS також повідомили, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) має юрисдикцію над результатами.

Наслідки, пов'язані з дискваліфікацією, починаючи від минулих змагань, у т.ч. зимових Олімпійських ігор у Пекіні 2022 року, не входять у сферу дії цієї арбітражної процедури та мають розглядатися відповідними спортивними організаціями, заявили в CAS.

У грудні 2022 року комісія Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) зазначила, що Валієва не несе провини, з її боку не було і недбалості. При цьому фігуристка також заявила, що препарат потрапив в організм випадково.

Однак рішення РУСАДА було оскаржено МОК і Міжнародним союзом ковзанярів (ISU). РУСАДА згодом змінило свою початкову позицію і зажадало покарання, яке "могло б обмежуватися доганою" для Валієвої.

У своїй заяві в понеділок CAS заявив, що рішення є "остаточним і обов'язковим". Але сторони можуть подати апеляцію до Федерального трибуналу Швейцарії протягом 30 днів, пославшись на низку причин.

Нагадаємо, що в лютому 2022 року в США пояснили, навіщо Каміла Валієва приймала допінг. На думку керівників антидопінгового агентства США, представники Валієвої могли спробувати шляхом лікарських препаратів підвищити витривалість і поліпшити спортивні результати.

Повідомлялося, що була й версія про "дідусеві ліки", які випадково потрапили в організм.