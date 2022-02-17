"Підвищити витривалість і знизити втому" — глава USADA розповів, навіщо Каміла Валієва приймала допінг

Глави антидопінгової агенції США, припускають, що сталася навмисна спроба покращити спортивні результати завдяки лікарським препаратам.

У допінг-пробі російської фігуристки Каміли Валієвої, яка опинилася в центрі скандалу на Олімпіаді, містилися три речовини для підтримки серця. Крім ТМЗ (триметазидину), це препарати L-карнітин і Гіпоксен. Про це повідомляє CNN.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Триметазидин, на думку деяких експертів, підвищує витривалість. Присутність додаткових речовин в організмі 15-річної спортсменки викликає додаткові питання. У 2017 році американське антидопінгове агентство (USADA) намагалося внести один з них (Гіпоксен) до списку заборонених, але зробити це все ж таки не вдалося.

Два згадані препарати не заборонені Всесвітньою антидопінговою агенцією (ВАДА), яка регулює застосування лікарських речовин у спорті. І Валієва вказала, що приймала їх.

[ + – ] Каміла Валієва на Олімпіаді-2022

Умисна спроба покращити спортивні результати завдяки препаратам

Проєкт "Досьє", що базується в Лондоні, яким керує російський бізнесмен-втікач, опублікував відомості, які містилися в документах, представлених ВАДА під час судового слухання у справі Валієвої. Глава USADA Тревіс Тайгерт висловив з цього приводу свою думку.

"Це викликає безліч питань. Схоже, ми маємо справу з умисною спробою покращити спортивні результати завдяки лікарським препаратам", — заявляє Тайгерт.

"Вимальовується така картина. Є 15-річна дівчина. Але чи має вона необхідні кошти, щоб придбати ліки, знання про те, що саме потрібно купити, фінансові ресурси, щоб знайти й правильно застосовувати ці препарати: один з них заборонений ТМЗ, і ще Гіпоксен разом із добавкою L-карнітином — щоб підвищити витривалість і знизити втому?" — запитує представник USADA.

За словами матері фігуристки Каміли Валієвої, її донька приймала Гіпоксен через "порушення серцевого ритму".

У списку ліків, які приймає Валієва, був і Супрадин – його використовують для покращення імунної системи.

[ + – ] Каміла Валієва на тренуванні.

Валієвій дозволили брати участь у довільній та короткій програмі

Валієва здала позитивний допінг-тест у грудні, але результати проаналізували й повідомили про них Російському антидопінговому агентству (РУСАДА) тільки в лютому, що спричинило тимчасове усунення Валієвої від Олімпіади 8 лютого. Через день після того, як вона допомогла російській збірній виграти золоті медалі у фігурному катанні.

Після апеляції Спортивний арбітражний суд (CAS) дозволив Валієвій продовжувати виступати на Олімпіаді в Пекіні, пославшись на положення в правилах, за якими спортсменів, молодших за 16 років, вважають "захищеними особами". Також враховували й те, що допінг-проба фігуристки на Олімпіаді була негативною. У результаті суд дійшов висновку, що дискваліфікація може завдати непоправної шкоди 15-річній фігуристці.

Подальшим сюжетним поворотом у цій історії стала перемога Каміли Валієвої у короткій програмі, після чого дівчина-підліток розплакалася. Російська фігуристка показала найкращий результат і не змогла стримати емоцій.

Нагадаємо, що рішення дозволити росіянці продовжити участь в Олімпіаді, попри позитивну допінг-пробу, не сподобалося представникам Південної Кореї. Коментатори на місцевому ТБ влаштували мовчазний протест під час виступу Каміли Валієвої. А південнокорейська фігуристка закликала покласти край "державному допінг-проєкту Росії".

Раніше Фокус повідомляв, що українську лижницю Анастасію Камінську усунули від Олімпіади. Допінг-тест показав наявність в організмі української спортсменки одразу трьох заборонених речовин. У Камінської є можливість запросити аналіз "проби Б" та спробувати опротестувати тимчасове усунення.