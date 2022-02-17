"Повысить выносливость": в США рассказали, зачем Камила Валиева принимала допинг

Глава антидопингового агентства США, допускает, что имеет место преднамеренная попытка улучшить спортивные результаты за счет лекарственных препаратов.

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, которая оказалась в центре скандала на Олимпиаде, содержались три вещества для поддержки сердца. Помимо ТМЗ (триметазидина), это это препараты L-карнитин и Гипоксен. Об этом сообщает CNN.

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Триметазидин, по мнению некоторых экспертов, повышает выносливость. Присутствие же дополнительных веществ в организме 15-летней спортсменки вызывает дополнительные вопросы. В 2017 году американское антидопинговое агентство (USADA) пыталось внести один из них (Гипоксен) в список запрещенных, но сделать это все же не удалось.

Два упомянутых препарата не запрещены Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), которое регулирует применение лекарственных веществ в спорте. И Валиева указала, что принимала их.

[ + – ] Камила Валиева на Олимпиаде-2022

Преднамеренная попытка улучшить спортивные результаты за счет препаратов

Базирующийся в Лондоне проект "Досье", которым руководит беглый российский бизнесмен, опубликовал сведения, которые содержались в документах, представленных ВАДА во время судебного слушания по делу Валиевой. Глава USADA Трэвис Таггарт высказал на этот счет свое мнение.

"Это вызывает множество вопросов. Похоже, мы имеем дело с преднамеренной попыткой улучшить спортивные результаты за счет лекарственных препаратов", — заявляет Тайрарт.

"Картина вырисовывается следующая. Есть 15-летняя девушка. Но есть ли у нее необходимые средства на приобретение лекарств, знания о том, что именно нужно купить, финансовые ресурсы, чтобы найти и правильно применять эти препаратов: один из них запрещенный ТМЗ, и еще Гипоксен вместе с добавкой L-карнитином — чтобы повысить выносливость и снизить усталость?" — задается вопросом представитель USADA.

По словам матери фигуристка Камилы Валиевой, ее дочь принимала Гипоксен, из-за "нарушений сердечного ритма".

В списке лекарств, которые принимает Валиева, был и Супрадин — его используют для улучшения иммунной системы.

[ + – ] Камила Валиева на тренировке.

Валиевой разрешили участвовать в произвольной и короткой программе

Валиева сдала положительный допинг-тест в декабре, но результаты проанализировали и сообщили о них Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) только в феврале, что повлекло за собой временное отстранение Валиевой от Олимпиады 8 февраля. Спустя день после того, как она помогла российской сборной выиграть золотые медали в фигурном катании.

После апелляции Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил Валиевой продолжить выступать на Олимпиаде в Пекине, сославшись на положения в правилах, по которым спортсмены младше 16 лет считаются "защищенными лицами". Также учитывалось и то, что допинг-проба фигуристки на самой Олимпиаде была негативной. В итоге суд пришел к выводу, что дисквалификация может нанести невосполнимый вред 15-летней фигуристке.

Дальнейшим сюжетным поворотом в этой истории стала победа Камилы Валиевой в короткой программе, после чего девушка-подросток расплакалась. Российская фигуристка показала лучший результат, и не смогла сдержать эмоций.

Напомним, что решение позволить россиянке продолжить участие в Олимпиаде, несмотря на положительную допинг-пробу, не понравилось представителям Южной Кореи. Комментаторы на местном ТВ устроили молчаливый протест во время выступления Камилы Валиевой. А южнокорейская фигуристка призвала положить конец "государственному допинг-проекту России".

Ранее Фокус сообщал, что украинскую лыжницу Анастасию Каминскую отстранили от Олимпиады. Допинг-тест показал наличие в организме украинской спортсменки сразу трех запрещенных вещества. У Каминской есть возможность запросить анализ "пробы Б" и попробовать опротестовать временное отстранение.