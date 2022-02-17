Каміла Валієва залишилася без медалі у довільній програмі та розплакалася (відео)

Фігуристка припустилася кількох помилок, посіла лише четверте місце, після чого розплакалася. Золото дісталося її співвітчизниці Анні Щербаковій.

На Олімпійських іграх у Пекіні російська фігуристка Каміла Валієва невдало відкатала довільну програму. Припустилася кількох помилок і в підсумку посіла лише четверте місце. Після виступу спортсменка не могла стримувати емоції. Про це повідомляє EuroSport.

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15-річна фігуристка двічі впала під час довільної програми. У її заявці на прокат був: четверний сальхов, потрійний аксель, каскад із четверного тулупа та потрійного тулупа, каскад із четверного тупула, ойлера та потрійного сальхова.

Спортсменка впала з четверного тулупа та потрійного сальхова, припустилася й кількох інших помилок.

Олімпіада-2022. Результати довільної програми у фігурному катанні

У загальному заліку спортсменка опинилася на четвертому місці, а перемога дісталася ще одній представниці Росії Анні Щербаковій. Бронза — у японки Каорі Сакамото.

[ + – ] Олімпіада-2022. Результати довільної програми у фігурному катанні

Нагадаємо, що за підсумками короткої програми Каміла Валієва лідирувала з 82,16 балами.

Фігуристка перемогла на нещодавньому чемпіонаті Росії та Європи, а також здобула золото в командних змаганнях із фігурного катання на пекінській Олімпіаді.

На Іграх спортсменка опинилася у центрі допінгового скандалу. Міжнародний олімпійський комітет оголосив, що навіть якби Валієва увійшла до трійки призерів за підсумками довільної програми, її результати вважалися б попередніми, а сама церемонія не проводилася.

Раніше Фокус повідомляв, що представник USADA припустив, що з боку Каміли Валієвої та її оточення можливо була навмисна спроба досягти вищого спортивного результату за рахунок допінгу. Результат тестування показав наявність в організмі забороненого препарату ТМЗ (триметазидину), а також L-карнітину та Гіпоксену.