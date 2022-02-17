Камила Валиева осталась без медали в произвольной программе Олимпиады и разрыдалась (видео)

Фигуристка допустила несколько ошибок, заняла только четвертое место, после чего расплакалась. Золото досталось ее соотечественнице Анне Щербаковой.

На Олимпийских играх в Пекине российская фигуристка Камила Валиева неудачно откатала произвольную программу. Допустила несколько ошибок и в итоге заняла только четвертое место. После выступления спортсменка не могла сдерживать эмоции. Об этом сообщает Eurosport.

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[ + – ] Камила Валиева заняла четвертое место

15-летняя фигуристка дважды упала во время произвольной программы. В ее заявке на прокат был: четверной сальхов, тройной аксель, каскад из четверного тулупа и тройного тулупа, каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова.

Спортсменка упала с четверного тулупа и тройного сальхова, имели место и несколько других ошибок.

Олимпиада-2022. Результаты произвольной программы в фигурном катании

В общем зачете спортсменка оказалась на четвертом месте, победа досталась еще одной представительницы России — Анне Щербаковой. Серебро у Александры Трусовой, бронза — у японки Каори Сакамото.

[ + – ] Олимпиада-2022. Результаты произвольной программы в фигурном катании

[ + – ] Произвольная программа: Анна Щербакова.

[ + – ] Произвольная программа: Александра Трусова.

Напомним, что по итогам короткой программы Камила Валиева лидировала с 82,16 балла.

Фигуристка победила на недавнем чемпионате России и Европы, а также завоевала золото в командных соревнованиях по фигурному катанию на пекинской Олимпиаде.

На Играх спортсменка оказалась в центре допингового скандала. Международный олимпийский комитет объявил, что даже если бы Валиева вошла в тройку призеров по итогам произвольной программы, ее результаты считались бы предварительными, а сама церемония не проводилась бы.

Ранее Фокус сообщал, что представитель USADA допустил, что со стороны Камилы Валиевой и ее окружения возможно имела место преднамеренная попытка добиться более высокого спортивного результата за счет допинга. Результат тестирования показал наличие в организме запрещенного препарата ТМЗ (триметазидина), а также L-карнитина и Гипоксена.