Камила Валиева осталась без медали в произвольной программе Олимпиады и разрыдалась (видео)
Фигуристка допустила несколько ошибок, заняла только четвертое место, после чего расплакалась. Золото досталось ее соотечественнице Анне Щербаковой.
На Олимпийских играх в Пекине российская фигуристка Камила Валиева неудачно откатала произвольную программу. Допустила несколько ошибок и в итоге заняла только четвертое место. После выступления спортсменка не могла сдерживать эмоции. Об этом сообщает Eurosport.
15-летняя фигуристка дважды упала во время произвольной программы. В ее заявке на прокат был: четверной сальхов, тройной аксель, каскад из четверного тулупа и тройного тулупа, каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова.
Спортсменка упала с четверного тулупа и тройного сальхова, имели место и несколько других ошибок.
Олимпиада-2022. Результаты произвольной программы в фигурном катании
В общем зачете спортсменка оказалась на четвертом месте, победа досталась еще одной представительницы России — Анне Щербаковой. Серебро у Александры Трусовой, бронза — у японки Каори Сакамото.
Напомним, что по итогам короткой программы Камила Валиева лидировала с 82,16 балла.
Фигуристка победила на недавнем чемпионате России и Европы, а также завоевала золото в командных соревнованиях по фигурному катанию на пекинской Олимпиаде.
На Играх спортсменка оказалась в центре допингового скандала. Международный олимпийский комитет объявил, что даже если бы Валиева вошла в тройку призеров по итогам произвольной программы, ее результаты считались бы предварительными, а сама церемония не проводилась бы.
Ранее Фокус сообщал, что представитель USADA допустил, что со стороны Камилы Валиевой и ее окружения возможно имела место преднамеренная попытка добиться более высокого спортивного результата за счет допинга. Результат тестирования показал наличие в организме запрещенного препарата ТМЗ (триметазидина), а также L-карнитина и Гипоксена.