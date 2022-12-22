Проведе Різдво в лікарні: стан кишечника, що бореться з раком, Пеле погіршився

Світовій легенді футболу потрібен особливий догляд через недостатність нирок і серця. Ексспортсмена перевели на паліативне лікування на початку грудня.

Related video

Стан бразильського легендарного футболіста Пеле погіршився. Про це в середу, 21 грудня, повідомила пресслужба клініки імені Альберта Ейнштейна у Сан-Паулу, де колишній спортсмен проходить лікування, передає агентство Reuters.

82-річного Едсона Арантіса ду Насіменту (справжнє ім'я Пеле), який бореться з онкозахворюванням, госпіталізували до лікарні 29 листопада.

За повідомленням лікарів, ексспортсмен проведе різдвяні свята в клініці.

Наразі зірка бразильського футболу перебуває під посиленим наглядом фахівців медустанови. Йому потрібний додатковий догляд через недостатність нирок і серця.

"У госпіталізованого через коригування курсу хіміотерапії від раку прямої кишки та лікування респіраторної інфекції Едсона Арантіса ду Насіменту спостерігається негативна динаміка онкологічного захворювання, у зв'язку з чим йому потрібний інтенсивніший догляд через ниркову та серцеву дисфункцію", — йдеться в пресрелізі лікарні.

Дочка Пеле Келлі Насіменту підтвердила, що її батько проведе Різдво в лікарні, оскільки лікарі намагаються покращити його стан здоров'я.

Торік у вересні Пеле видалили пухлину в товстій кишці.

Нагадаємо, на початку грудня ЗМІ повідомили, що Пеле перевели на паліативне лікування в хоспіс, оскільки лікарі припинили курс хіміотерапії. Це з тим, що організм спортсмена, хворого на рак кишечника, не реагує не неї.

У червні легенда футболу з Бразилії написав відкритий лист Володимиру Путіну. Пеле закликав президента РФ зупинити війну, яка "не приносить нічого, окрім болю, страху та ненависті".