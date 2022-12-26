Похорон Короля: бразильський клуб проводить репетицію прощання з Пеле (відео)

У соціальних мережах з'явилося відео намету на полі стадіоні клубу "Віла Бельміро" із золотою труною, на єгипетський манер. З боків труни вигравірувано зображення футболіста. На честь легенди керівництво "Сантоса" вирішило змінити клубну емблему.

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Футбольний клуб "Сантос" із однойменного міста в штаті Сан-Паулу вже готується до похорону 82-річного Едсона Арантіса ду Насіменту, відомішого як Пеле. Про це повідомляється в Twitter Viciado em Futebol.

У соціальних мережах з'явилося відео намету на полі стадіоні клубу "Віла Бельміро" із золотою труною, на єгипетський манер. З боків труни вигравірувано зображення футболіста.

[ + – ] Репетиція прощання з Пеле

На честь легенди керівництво клубу також вирішило змінити свою емблему.

За словами президента клубу Селсо Джатене, у новому сезоні до двох зірок додасться ще й корона.

Пеле більшу частину футбольної кар'єри захищав кольори "Сантоса", за який почав грати з 15 років. Разом зі збірною Бразилії він ставав тріумфатором трьох чемпіонатів світу: 1958, 1962 та 1970 років. Пеле — єдиний футболіст, який вигравав три чемпіонати світу як гравець.

Він також найкращий бомбардир в історії "Сантоса", який він призвів до двох перемог у Кубку Лібертадорес.

Його діти та онуки приїхали з усього світу, щоб провести Різдво з вмираючим Пеле у лікарні Альберта Ейнштейна в Сан-Паулу, де Король футболу знаходиться з 29 листопада.

[ + – ] Діти та онуки Пеле

"Майже все. Щасливого Різдва. Подяка, любов, єднання, сім'я. Суть Різдва. Дякую всім за всю любов і світло, які ви надсилаєте", — так 24 грудня підписала в Instagram сімейне фото дочка Пеле Келлі Насіменто.

У новому повідомленні лікарів про стан здоров'я Пеле відзначалося прогресуюче онкологічне захворювання, розвиток раку товстої кишки, від якого ексфутболіст лікувався з минулого року.

Нагадаємо, що Пеле проводить Різдво у лікарні. Стан кишківника, що бореться з раком, легенди погіршився.

Раніше Фокус повідомляв, що смертельно хворого на Пеле помістили в хоспіс, хіміотерапію скасували. Пухлину товстої кишки виявили наприкінці серпня 2023 року.