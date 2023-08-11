Правительство Германии потратило €55 тысяч на прически и макияж Меркель после ее отставки

В канцелярии объяснили такие расходы тем, что политик продолжает выполнять определенные обязанности.

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€55 тысяч потратило правительство Германии на услуги стилиста для бывшего канцлера Ангелы Меркель после того, как она ушла в отставку в 2021 году, сообщает издание Tagesspiegel.

Воспользовавшись Законом о свободе информации, журналисты подали запрос и получили документы, откуда узнали, что Меркель по-прежнему выставляет счета федеральному правительству за некоторые расходы.

Как говорилось в предыдущем отчете, бывший канцлер не стала нанимать своего давнего визажиста, а начала пользоваться услугами парикмахера и визажиста, который также работает модельером в Берлине. В полученных документах говорится, что канцелярия оплачивает прическу и макияж Меркель как для публичных, так и для частных мероприятий. На данный момент она потратила на это почти €55 тысяч: €17 200 в 2023 году и €37 780 – в 2022-м.

В правительстве такие расходы объяснили тем, что Меркель выполняет "продолжающиеся официальные обязанности, независимо от того являются ли они публичными или непубличными".

Журналисты Tagesspiegel узнали, что нынешний канцлер Германии Олаф Шольц тоже не жалеет денег на свой внешний вид перед публичными выступлениями. В этом году на его макияж и прически уже ушло €21 808, а в прошлом году – €39 910.

Олаф Шольц в прошлом году потратил на услуги стилиста 39 910 евро Фото: Getty Images

Данные парламентского расследования, проведенного ранее в этом году, показали, что расходы на фотографов, парикмахеров и визажистов выросли примерно до €1,5 млн в первый полный год правления Шольца в 2022 году. Это почти на 80% больше, чем в 2021 году, при Меркель.

Такие траты уже вызвали недовольство среди немцев. Президент Ассоциации налогоплательщиков Райнер Хольцнагель заявил, что расходы должны быть "сведены к минимуму и, в случае сомнений, оплачиваться в частном порядке".

Ранее Фокус писал, какие проблемы Меркель оставила своему преемнику.