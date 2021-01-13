YouTube на неделю заморозил канал Трампа

Каналу действующего президента США запрещено загружать новые видео. Также на нем отключены комментарии.

Администрация видеохостинга YouTube заявила, что после тщательной проверки и "в свете опасений по поводу сохраняющейся возможности насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и ввели ограничение за нарушение нашей политики, совершенное в виде подстрекательства к насилию".

Она не уточнила, какие именно видеоролики нарушают ее политику, но заявила, что это контент, включающий комментарии, сделанные Трампом на пресс-конференции утром 12 января.

Согласно системе предупреждений YouTube, канал блокируется на одну неделю после первого предупреждения, на две – после второго и закрывается после третьего на 90 дней. Временная приостановка означает, что канал и существующие видео останутся доступными, но он не сможет загружать новый контент.

7 января, не следующий день после штурма Капитолия сторонниками Трампа, YouTube объявил, что приостановит любые каналы, публикующие видео с ложными заявлениями, нарушающими его политику, вместо того, чтобы сначала предупредить их. Через несколько часов сотрудники компании Alphabet (владельца видеохостинга) призвали руководителей YouTube принять меры против президента, критикуя их за то, что они не приостановили действие его аккаунта, который будет распространять дезинформацию и провоцировать насилие.

У канала Трампа 2,77 млн подписчиков, и он обычно публикует по несколько видео в день как от самого президента, так и от правых СМИ.

Напомним, ранее Twitter на постоянной основе закрыл доступ к аккаунту Трампа из-за "риска дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, Трампа забанили в Facebook и Instagram.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение Twitter и других соцсетей заблокировать аккаунты президента США Дональда Трампа является сомнительным, так как нарушает его право на свободу слова.