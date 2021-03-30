У Трампа появился новый сайт для онлайн-общения со сторонниками

Аккаунты экс-президента США после штурма Капитолия заблокировали все основные социальные сети.

У экс-президента США Дональда Трампа появился новый персональный сайт 45office.com, который предназначен для онлайн-общения с его сторонниками.

На упомянутом ресурсе пока доступны лишь три страницы, одна из которых посвящена биографиям Дональда и Мелании Трамп, а также их достижениям на посту президента и первой леди США.

"Офис Дональда Трампа стремится сохранить великолепное наследие администрации Трампа, одновременно продвигая программу "Америка прежде всего", – сказано в описании ресурса.

На главной странице сайта американцам предлагают поделиться с Трампом "своими мыслями". Для этого пользователь должен заполнить форму с контактными данными.

Кроме того, есть возможность отправить Дональду и Мелании Трамп приглашение на какое-либо публичное мероприятие или попросить у них приветственное поздравление. На третьей странице – форма для запросов от прессы.

У Трампа уже есть персональный сайт donaldjtrump.com, где можно приобрести товары с символикой предвыборной кампании экс-президента или сделать пожертвование, но эти опции не работают.

Напомним, в начале января Facebook, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты Дональда Трампа до истечения срока его президентских полномочий, а соцсеть Twitter – навсегда. Произошло это после штурма Капитолия, который устроили сторонники Трампа. В соцсетях заявили тогда, что посты Трампа провоцируют насилие.

Telegram-канал, якобы принадлежащий Дональду Трампу, отметили как "мошеннический".

В марте текущего года советник Трампа Джейсон Миллер сообщил, что экс-президент намерен вернуться в соцсети "с собственной платформой".

Фокус сообщал также о том, что 24 марта Дональд Трамп устроил вечеринку для избранных во Флориде. 45-й президент созвал своих друзей и поклонников в свое имение Мар-а-Лаго. Дональд Трамп встречал гостей в своей фирменной кепке с надписью Make America Great Again и проводил им небольшую экскурсию.