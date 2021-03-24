Без масок и с суперкарами: Дональд Трамп устроил вечеринку для избранных во Флориде

45-й президент созвал своих друзей и поклонников в свое имение Мар-а-Лаго

Дональд Трамп наконец прервал свой марафон игры в гольф и устроил шикарную вечеринку для избранных в своем флоридском имении Мар-а-Лаго. Об этом пишет Daily Mail.

Он посетил шестое по счету роскошное автошоу The Palm Event, которое традиционно проводил на территории имения. Кто именно входил в список особых гостей, стало известно только после того, как в соцсетях стали появляться снимки. Но также были доступны 500 билетов, стоимостью по 375 долларов каждое, и их раскупили мгновенно.

[ + – ] Выставка суперкаров в имении Трампа

А во вторник устроил вечеринку для избранных в Мар-а-Лаго. Дональд Трамп встречал гостей в своей фирменной кепке с надписью Make America Great Again и проводил им небольшую экскурсию. Любопытно, но никто из тех, кто был на вечеринке, не упоминал о присутствии Мелании Трамп, похоже, она не явилась поддержать мужа.

[ + – ] Дональд Трамп с гостями [ + – ] Дональд Трамп с гостями

Зато встретится с патроном приехали многие представители республиканской партии. Так, Трамп сфотографировался с конгрессменом Мэдисоном Коуторном, который написал, что "очень рад работать с президентом Трампом, чтобы представлять в сенате настоящих патриотов, которых поддерживают настоящие американские ценности".

Трамп остался верен себе: маску он так и не надел, и требовал того же от своих гостей.

[ + – ] Дональд Трамп с конгрессменом Мэдисоном Коуторном (второй слева)

Напомним, ранее стало известно, что из Техасского музея восковых фигур убрали статую 45-го президента США Дональда Трампа, потому что посетители "ее били", царапали и пытались повалить.

Также один из советников Трампа Джейсон Миллер сообщил, что скоро 45-й президент вернется в социальные сети с новой собственной платформой, которая "полностью изменит правила игры". "Эта новая платформа будет большой", – сказал Миллер, прогнозируя, что Трамп привлечет к ней "десятки миллионов людей".