Без масок і з суперкарами: Дональд Трамп влаштував вечірку для обраних у Флориді

45-й президент покликав своїх друзів і шанувальників до свого маєтку Мар-а-Лаго.

Дональд Трамп нарешті перервав свій марафон гри в гольф і влаштував шикарну вечірку для обраних у своєму маєтку у Флориді Мар-а-Лаго. Про це пише Daily Mail.

Він відвідав шосте за рахунком розкішне автошоу The Palm Event, яке традиційно проводив на території маєтку. Хто саме входив до списку особливих гостей, стало відомо тільки після того, як у соцмережах почали з'являтися знімки. Але також були доступні 500 квитків, вартістю 375 доларів кожен, і їх розкупили миттєво.

[ + – ] Виставка суперкарів у маєтку Трампа

А у вівторок влаштував вечірку для обраних в Мар-а-Лаго. Дональд Трамп зустрічав гостей у своїй фірмовій кепці з написом Make America Great Again і проводив їм невеличку екскурсію. Цікаво, але ніхто з тих, хто був на вечірці, не згадував про присутність Меланії Трамп, схоже, вона не з'явилася підтримати чоловіка.

[ + – ] Дональд Трамп з гостями [ + – ] Дональд Трамп з гостями

Зате зустрітися з патроном приїхали багато представників республіканської партії. Так, Трамп сфотографувався з конгресменом Медісоном Коуторном, який написав, що "дуже радий працювати з президентом Трампом, щоб представляти в сенаті справжніх патріотів, яких підтримують справжні американські цінності".

Трамп залишився вірним собі: маску він так і не надів, і вимагав того ж від своїх гостей.

[ + – ] Дональд Трамп з конгресменом Медісоном Коуторном (другий зліва)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з Техаського музею воскових фігур прибрали статую 45-го президента США Дональда Трампа, тому що відвідувачі "її били", дряпали і намагалися повалити.

Також один з радників Трампа Джейсон Міллер повідомив, що скоро 45-й президент повернеться в соціальні мережі з новою власною платформою, яка "повністю змінить правила гри". "Ця нова платформа буде великою", — сказав Міллер, прогнозуючи, що Трамп приверне до неї "десятки мільйонів людей".