Трамп работает над созданием собственной социальной сети, – советник Миллер

По словам Джейсона Миллера, через "два-три месяца" после нового появления Трампа в соцсетях "все будут ждать" и наблюдать, чем занимается политик.

Бывший президент США Дональд Трамп, аккаунты которого были заблокированы в Twitter и Facebook, планирует вернуться в социальные сети.

Об этом 21 марта сообщил телеканалу Fox News один из советников Трампа Джейсон Миллер.

По его словам, Трамп вернется в социальные сети с новой собственной платформой, которая "полностью изменит правила игры".

"Эта новая платформа будет большой", – сказал Миллер, прогнозируя, что Трамп привлечет к ней "десятки миллионов людей".

По словам Миллера, после нового появления Трампа в соцсетях "все будут ждать" и наблюдать, чем занимается политик.

Он отметил, что это произойдет "через два-три месяца".

Напомним, в январе Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Дональда Трампа. Согласно заявлению соцсети, аккаунт главы государства @realDonaldTrump был заморожен на постоянной основе из-за "риска дальнейшего подстрекательства к насилию". Компания Facebook также решила блокировать профили Трампа.

Глава Twitter Джек Дорси считает, что решение о блокировке аккаунта Трампа было правильным, однако создало "опасный прецедент", который может разделить общество.