Трамп працює над створенням власної соціальної мережі, — радник Міллер

За словами Джейсона Міллера, через "два-три місяці" після нової появи Трампа в соцмережах "всі чекатимуть" і спостерігатимуть, чим займається політик.

Колишній президент США Дональд Трамп, акаунти якого були заблоковані в Twitter і Facebook, планує повернутися в соціальні мережі.

Про це 21 березня повідомив телеканалу Fox News один з радників Трампа Джейсон Міллер.

За його словами, Трамп повернеться в соціальні мережі з новою власною платформою, яка "повністю змінить правила гри".

"Ця нова платформа буде великий", — сказав Міллер, прогнозуючи, що Трамп приверне до неї "десятки мільйонів людей".

За словами Міллера, після нової появи Трампа в соцмережах "всі чекатимуть" і спостерігатимуть, чим займається політик.

Він зазначив, що це станеться "через два-три місяці".

Нагадаємо, в січні Twitter безстроково заблокував акаунт Дональда Трампа. Згідно із заявою соцмережі, аккаунт глави держави @realDonaldTrump був заморожений на постійній основі через "ризику подальшого підбурювання до насильства". Компанія Facebook також вирішила блокувати профілі Трампа.

Глава Twitter Джек Дорсі вважає, що рішення про блокування облікового запису Трампа було правильним, однак створило "небезпечний прецедент", який може розділити суспільство.