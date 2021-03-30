У Трампа з'явився новий сайт для онлайн-спілкування з прихильниками

Акаунти екс-президента США після штурму Капітолію заблокували всі основні соціальні мережі.

У екс-президента США Дональда Трампа з'явився новий персональний сайт 45office.com, який призначений для онлайн-спілкування з його прихильниками.

На згаданому ресурсі поки доступні лише три сторінки, одна з яких присвячена біографіям Дональда і Меланії Трамп, а також їхнім досягненням на посту президента і першої леді США.

"Офіс Дональда Трампа прагне зберегти чудову спадщину адміністрації Трампа, одночасно просуваючи програму "Америка перш за все", — сказано в описі ресурсу.

На головній сторінці сайту американцям пропонують поділитися з Трампом "своїми думками". Для цього користувач повинен заповнити форму з контактними даними.

Крім того, є можливість відправити Дональду і Меланії Трамп запрошення на якийсь публічний захід або попросити в них привітання. На третій сторінці — форма для запитів від преси.

У Трампа вже є персональний сайт donaldjtrump.com, де можна придбати товари з символікою передвиборчої кампанії екс-президента або зробити пожертвування, але ці опції не працюють.

Нагадаємо, що на початку січня Facebook, YouTube та Instagram заблокували акаунти Дональда Трампа до закінчення терміну його президентських повноважень, а соцмережа Twitter — назавжди. Сталося це після штурму Капітолію, який влаштували прихильники Трампа. У соцмережах заявили тоді, що пости Трампа провокують насильство.

Telegram-канал, який нібито належить Дональду Трампу, позначили як "шахрайський".

У березні поточного року радник Трампа Джейсон Міллер повідомив, що екс-президент має намір повернутися в соцмережі "з власною платформою".

Фокус повідомляв також про те, що 24 березня Дональд Трамп влаштував вечірку для обраних у Флориді. 45-й президент скликав своїх друзів і шанувальників до свого маєтку Мар-а-Лаго. Дональд Трамп зустрічав гостей у своїй фірмовій кепці з написом Make America Great Again і проводив їм невеличку екскурсію.