Штурм Капитолия: арестованы более ста человек

По словам директора ФБР, десятки людей из баз данных бюро по террористической деятельности, находились в Вашингтоне во время штурма Капитолия 6 января.

В США арестовали более ста человек, которые принимали участие в беспорядках в здании Конгресса. Об этом в четверг, 14 января, заявил во время брифинга вице-президента Майка Пенса заявил глава ФБР Крис Рэй, передает "Интерфакс".

"Мы и наши партнеры уже арестовали более 100 человек за их преступную деятельность во время осады Капитолия на прошлой неделе и продолжаем проводить бесчисленные другие связанные с этим расследования", – сказал Рэй.

По его словам, с 6 января Федеральное бюро расследований опознало более 200 подозреваемых в незаконных действиях. Помимо этого, бюро отслеживает настроения американцев в преддверии инаугурации Джозефа Байдена.

"Вместе с нашими партнерами мы оцениваем угрозы и какие ресурсы использовать против них. Сейчас мы отслеживаем призывы к потенциальному вооруженному протесту", – уточнил Рэй.

Он также заявил об обеспокоенности потенциальной возможности насилия на "многочисленных протестах и митингах, которые запланированы здесь, в Вашингтоне, и в капитолиях штатов по всей стране".

В свою очередь, газета The Washington Post передает слова Рэя о том, что десятки лиц, которые находятся в базах данных ФБР из-за связи с террористической деятельностью, находились в Вашингтоне в день беспорядков в Капитолии 6 января. Они внесены в список бюро в качестве "потенциальной угрозы национальной безопасности".

Входит ли кто-то из них в число арестованных за участие в штурме Капитолия – неизвестно.

Напомним, 6 января сотни протестующих, поддерживающих президента Дональда Трампа, прорвались через барьеры по периметру Капитолия. Активисты собрались у Капитолия, выступая против торжественного подсчета голосов выборщиков, которые должны подтвердить победу Джо Байдена. Дональд Трамп частично признал свою вину в штурме Капитолия его сторонниками.

14 января Палата представителей США второй раз проголосовала за импичмент Трампу.