Трамп частично признал свою вину в штурме Капитолия, – Fox News

Глава Белого дома считает, что основная вина в беспорядках все же лежит на представителях движения "Антифа".

Действующий президент США Дональд Трамп частично признал свою вину в штурме Капитолия его сторонниками в день утверждения результатов президентских выборов Конгрессом.

Об этом он сказал во время разговора с лидером республиканского меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти, сообщает телеканал Fox News.

Маккарти передал эту информацию другим республиканцам в Конгрессе, а также согласился с мнением Трампа.

В Белом доме пока не прокомментировали это признание.

Издание отмечает, что штурм Капитолия начался после того, как Трамп сказал своим сторонникам, что никогда не признает поражения на выборах, повторив, что он победил с большим отрывом, а его победа была украдена.

Как передает Axios, разговор между Трампом и Маккарти был напряженным и длился около 30 минут. Глава Белого дома заявил, что основная вина в нападении на здание Капитолия все же лежит на представителях движения "Антифа". Маккарти с ним не согласился, заявив, что лично видел, что в нападении на Капитолий участвовали сторонники Трампа.

На утверждение Трампа о фальсификациях на выборах, Маккарти ответил: "Прекрати. Все кончено. Выборы окончены".

Он также сказал Трампу, что тот должен позвонить Джо Байдену, встретиться с ним, и, следуя традиции, оставить в офисе приветственное письмо своему преемнику. Трамп ответил, что пока не решил, будет ли он это делать для Байдена.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне на период с 11 по 24 января. Он также распорядился направить дополнительные федеральные силы для охраны правопорядка до и во время инаугурации нового главы Белого дома, которая состоится 20 января.