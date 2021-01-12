Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вашингтоне

Введение режима ЧС позволит федеральным властям быстро выделить средства для оказание помощи городу накануне инаугурации.

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне на период с 11 по 24 января. Он также распорядился направить дополнительные федеральные силы для охраны правопорядка до и во время инаугурации нового главы Белого дома, которая состоится 20 января.

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) получило право "определять, мобилизовать и предоставлять по своему усмотрению оборудование и ресурсы, необходимые для смягчения последствий ЧС". Все чрезвычайные меры защиты на 100% будут профинансированы за счет федерального бюджета.

Городские власти Вашингтона ввели режим ЧС 7 января после того, как сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Тогда же они обратились к президенту с просьбой ввести аналогичные меры, чтобы город получил дополнительную федеральную помощь в случае необходимости.

Напомним, Палата представителей намерена рассмотреть резолюцию, в которой вице-президенту США Майку Пенсу предлагается запустить процесс отстранения президента Дональда Трампа от власти. Если он не сделает этого, то палата начнет рассмотрение процедуры импичмента. По меньшей мере 218 конгрессменов-демократов заявили, что поддерживают резолюцию.