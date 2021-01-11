Палата представителей США намерена отстранить Трампа от власти

Если вице-президент США не использует 25-ю поправку, демократы начнут процедуру импичмента.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 10 января опубликовала сообщение с призывом к вице-президенту Майку Пенсу инициировать реализацию 25-й поправки к Конституции и отстранить президента Дональда Трампа от должности.

11 января палата рассмотрит резолюцию, в которой вице-президенту США Майку Пенсу предлагается запустить процесс отстранения президента Дональда Трампа от власти. Ответ на резолюцию Пенс должен будет дать в течение 24 часов. Если он не сделает этого, то палата начнет рассмотрение процедуры импичмента.

По словам Пелоси, действующий глава Белого дома представляет собой угрозу Конституции и демократии. "Мы будем действовать безотлагательно … Ужас продолжающегося нападения на нашу демократию, совершаемого этим президентом, усиливается, равно как и настоятельная необходимость в действиях", пояснила она.

Ранее сообщалось, что Пенс пока не намерен использовать 25-ю поправку, но не исключает ее применение, если глава государства "станет еще более нестабильным".

Полномочия Трампа заканчиваются 20 января, в день инаугурация нового президента.

Напомним, вопрос о втором импичменте Дональду Трампу был поднят сразу после того, как его сторонники ворвались 6 января в здание Конгресса США в попытке сорвать утверждение победы Джо Байдена на выборах президента.

В результате беспорядков погибли пять человек, более 50 были задержаны, возбуждено 25 уголовных дел о внутреннем терроризме. Байден и ряд других политиков обвинили Трампа в подстрекательстве, ряд конгрессменов и сенаторов призвали отстранить Трампа от власти.