Канье Уэст разошелся с 24-летней бразильской моделью
Причиной разрыва стали антисемитские высказывания скандального музыканта.
45-летний американский рэпер Канье Уэст расстался со своей девушкой. Об этом пишет Daily Mail.
Скандальный музыкант и 24-летняя бразильская модель Джулиана Налу закончили романтическую общую историю.
В своих соцсетях экс-возлюбленная Канье Уэста призналась, что она уже свободна и благодарна за заботу, когда подписчики спросили ее, как она может встречаться с антисемитом.
Отметим, что американский рэпер и юная модель были замечены вместе в начале октября 2022. Сначала пара попала под прицелы папарацци в отеле. а впоследствии их заметили в любимом ресторане Ким Кардашьян в Санта-Монике.
За 2021-22 годы Канье Уэст встречался с целым рядом известных и начинающих моделей. После развода с Ким Кардашьян ему приписывали роман с Ириной Шейк. Впоследствии рэпера подозревали в отношениях с 21-летней моделью Винетрией. Последней была бразильянка Джулиана Налу, однако и эти отношения закончились для артиста неудачно.
В настоящее время внимание прессы приковано к скандальным высказываниям 45-летнего рэпера. Из-за похвал Гитлера и обесценивания движения Black Lives Matter с Уэстом разорвали контракты Balenciaga, Vogue и т.д.
Напомним, Канье Уэст официально развелся с Ким Кардашьян.
Также Фокус писал о скандальных изречениях Канье Уэста относительно Гитлера.