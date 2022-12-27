Это очень сложно: Ким Кардашьян пожаловалась на совместную опеку детей с Канье Вестом

Знаменитость пытается оберегать детей от скандалов отца.

Related video

Икона реалити-шоу плакала, подробно рассказывая о трудностях воспитания четырех детей с бывшим мужем Канье Уэстом в эпизоде подкаста "Angie Martinez IRL", пишет PageSix.

По словам 42-летней знаменитости, совместное воспитание со скандальным рэпером нелегкое. Известно, что причиной обострения отношений между супругами стало поведение рэпера на публике и его антисемитские заявления.

"Это невероятно тяжело. У меня был лучший отец, у меня были лучшие воспоминания и наибольший опыт, и это все, чего я хочу для своих детей. Если они не знают о том, что говорят или что происходит в мире, то зачем мне передавать им эту энергию? Это действительно трудная взрослая тема, с которой они не готовы иметь дело", — поделилась Ким.

[ + – ] Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми

По мнению Кардашьян, она не должна рассказывать плохое об отце своих детей и вовлекать их в скандалы, связанные с Уэстом. Знаменитость хочет обсудить все с детьми, когда они будут готовы к этому.

"Когда-то мои дети поблагодарят меня за то, что я сидела здесь и не ругала их отца, когда могла. Они поблагодарят меня, и я лично отвечу на все, что они захотят узнать. Это больше не мое дело — влезать в чужие дела", – добавила Ким.

Напомним, что Ким Кардашьян и Канье Уэст воспитывают четырех общих детей — 9-летнюю Норт, 7-летнего Сента, 4-летнюю Чикаго и 3-летнего Псалма.

Также Фокус писал, что Канье Уэст посетил вечеринку по случаю седьмого дня рождения сына Сейнта в доме Ким Кардашьян. Всего через несколько дней после того, как он высказался по поводу Гитлера и сделал несколько антисемитских заявлений.