Це дуже складно: Кім Кардаш'ян поскаржилася на спільну опіку дітей із Каньє Вестом

Знаменитість намагається оберігати дітей від скандалів батька.

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Ікона реаліті-шоу плакала, докладно розповідаючи про труднощі виховання чотирьох дітей із колишнім чоловіком Каньє Вестом в епізоді подкасту Angie Martinez IRL, пише PageSix.

За словами 42-річної знаменитості, спільне виховання зі скандальним репером нелегке. Відомо, що причиною загострення стосунків між подружжям стала поведінка репера на публіці та його антисемітські заяви.

"Це неймовірно важко. У мене був найкращий батько, у мене були найкращі спогади й найбільший досвід, і це все, чого я хочу для своїх дітей. Якщо вони не знають про те, що говорять чи що відбувається у світі, то навіщо мені передавати їм цю енергію? Це справді важка доросла тема, з якою вони не готові мати справу", — поділилася Кім.

[ + – ] Кім Кардаш'ян і Каньє Вест із дітьми

На думку Кардаш'ян, вона не повинна розповідати погане про батька своїх дітей і залучати їх до скандалів, пов'язаних із Вестом. Знаменитість хоче обговорити все з дітьми, коли вони будуть готові до цього.

"Колись мої діти подякують мені за те, що я сиділа тут і не лаяла їхнього батька, коли могла. Вони подякують мені, і я особисто відповім на все, що вони захочуть дізнатися. Це більше не моя справа — влазити в чужі справи", — додала Кім.

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян і Каньє Вест виховують чотирьох спільних дітей — 9-річну Норт, 7-річного Сейнта, 4-річну Чикаго та 3-річного Псалма.

Також Фокус писав, що Каньє Вест відвідав вечірку з нагоди сьомого дня народження сина Сейнта в будинку Кім Кардаш'ян. Лише через кілька днів після того, як він висловився щодо Гітлера та зробив кілька антисемітських заяв.