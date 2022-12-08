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Стиль життя

Каньє Вест зненацька з'явився на дні народження сина після своїх антисемітських висловлювань

Каньє Вест, ким кардаш'ян, день народження сина, скандал
Фото: Getty Images | Каньє Вест

Скандальний репер відвідав будинок своєї колишньої дружини Кім Кардаш'ян.

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Каньє Вест відвідав вечірку з нагоди сьомого дня народження сина Сейнта в будинку Кім Кардаш'ян. Лише через кілька днів після того, як він висловився з приводу Гітлера і зробив кілька антисемітських заяв. Про це пише TMZ.

Також він заявив, що Кім Кардаш'ян мала роман із зіркою Phoenix Suns Крісом Полом. Він опублікував у твітері фото Пола і написав: "Я спіймав цього хлопця з Кім. На добраніч".

Джерело, близьке до телезірки, вже повідомило таблоїдам, що це неправда і твіт Каньє є частиною його постійних зусиль очорнити свою колишню дружину.

Але попри образливі дописи, Кардаш'ян таки прийняла Веста у своєму домі та пустила на день народження сина.

Каньє Вест біля будинку колишньої дружини

Кар'єра 45-річного репера, як пишуть таблоїди, пішла у "вільне падіння", після того, як він заявив, що йому подобається Гітлер. Також його покинула його 24-річна подружка, модель Джуліана Налу. З чуток, саме через заяви Веста.

Однак він не пропустив день народження сина і приїхав до маєтку Кім Кардаш'ян у Гідден-Гіллз. Згідно з рішенням суду після розлучення репер має право на зустрічі з дітьми. Було ухвалено угоду про спільну опіку.

Видання повідомляє, що він провів на вечірці кілька годин.

Також його таки забанили у Twitter, тож тепер він збирається зареєструватися в Telegram, як уже зробив його соратник.

Репер, у якого в анамнезі були психічні захворювання і у якого діагностовано біполярні розлади, минулого тижня шокував навіть найрізкіших критиків своїми тирадами в подкасті Алекса Джонса Infowars.

Він сказав, що йому "подобався Гітлер", заперечував Голокост і наполягав на тому, що будь-хто, хто не згоден із ним або намагається змусити його замовкнути, або намагається піддати свободу слова цензурі. Після телешоу він продовжив свої розмови в Twitter, перш ніж Ілон Маск вигнав його особисто, після численних скарг користувачів.

Також Вест раніше публічно нападав на Кім Кардаш'ян. Він звинувачував її в тому, що вона хотіла зробити аборт, коли була вагітна старшою дочкою Норт. Він переслідував її нового бойфренда Піта Девідсона та переслідував саму Кім.

Пара завершила своє розлучення тільки минулого тижня, і Весту доведеться виплачувати 200 000 доларів на місяць як аліменти на чотирьох дітей.

Суперзірка реаліті-шоу подала на розлучення у лютому 2021 року, незадовго до сьомої річниці весілля пари.