Канье Уэст неожиданно появился на дне рождения сына после своих антисемитских высказываний
Скандальный рэпер посетил дом своей бывшей жены Ким Кардашьян.
Канье Уэст посетил вечеринку по случаю седьмого дня рождения сына Сейнта в доме Ким Кардашьян. Всего через несколько дней после того, как он высказался по поводу Гитлера и сделал несколько антисемитских заявлений. Об этом пишет TMZ.
Также он заявил, что у Ким Кардашьян был роман со звездой Phoenix Suns Крисом Полом. Он опубликовал в Твиттере фотографию Пола и написал: "Я поймал этого парня с Ким. Спокойной ночи".
Источник, близкий к телезвезде, уже сообщил таблоидам, что это неправда и твит Канье является частью его постоянных усилий очернить свою бывшую жену.
Но не смотря на оскорбительные посты, Кардашьян все-таки приняла Уэста в своем доме и пустила на день рождения сына.
Карьеры 45-летнего рэпера, как пишут таблоиды, ушла в "свободное падение", после того, как он заявил, что ему нравится Гитлер. Также его бросила его 24-летняя подружка, модель Джулиана Налу. По слухам, именно из-за заявлений Уэста.
Однако он не пропустил день рождения сына и приехал в особняк Ким Кардашьян в Хидден-Хиллз. Согласно решению суда, после развода рэпер имеет право на встречи с детьми. Было принято соглашение о совместной опеке.
Издание сообщает, что он провел на вечеринке несколько часов.
Также его все-таки забанили в Twitter, так что теперь он собирается зарегистрироваться в Telegram, как уже сделал его соратник.
Рэпер, у которого в анамнезе были психические заболевания и у которого диагностировано биполярное расстройство, на прошлой неделе шокировал даже самых резких критиков своими тирадами в подкасте Алекса Джонса Infowars.
Он сказал, что ему "нравился Гитлер", отрицал Холокост и настаивал на том, что любой, кто не согласен с ним или пытается заставить его замолчать, пытается подвергнуть свободу слова цензуре. После телешоу он продолжил свои разглагольствования в Twitter, прежде чем Илон Маск выгнал его лично, после многочисленных жалоб пользователей.
Также Уэст ранее публично нападал на Ким Кардашьян. Он обвинял ее в том, что она хотела сделать аборт, когда была беременна из старшей дочерью Норт. Он преследовал ее нового бойфренда Пита Дэвидсона и преследовал саму Ким.
Пара завершила свой развод только на прошлой неделе, и Уэсту придется выплачивать 200 000 долларов в месяц в качестве алиментов на четверых детей.
Суперзвезда реалити-шоу подала на развод в феврале 2021 года, незадолго до седьмой годовщины свадьбы пары.