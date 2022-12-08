Канье Уэст неожиданно появился на дне рождения сына после своих антисемитских высказываний

Скандальный рэпер посетил дом своей бывшей жены Ким Кардашьян.

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Канье Уэст посетил вечеринку по случаю седьмого дня рождения сына Сейнта в доме Ким Кардашьян. Всего через несколько дней после того, как он высказался по поводу Гитлера и сделал несколько антисемитских заявлений. Об этом пишет TMZ.

Также он заявил, что у Ким Кардашьян был роман со звездой Phoenix Suns Крисом Полом. Он опубликовал в Твиттере фотографию Пола и написал: "Я поймал этого парня с Ким. Спокойной ночи".

Источник, близкий к телезвезде, уже сообщил таблоидам, что это неправда и твит Канье является частью его постоянных усилий очернить свою бывшую жену.

Но не смотря на оскорбительные посты, Кардашьян все-таки приняла Уэста в своем доме и пустила на день рождения сына.

[ + – ] Канье Уэст у дома бывшей жены

Карьеры 45-летнего рэпера, как пишут таблоиды, ушла в "свободное падение", после того, как он заявил, что ему нравится Гитлер. Также его бросила его 24-летняя подружка, модель Джулиана Налу. По слухам, именно из-за заявлений Уэста.

Однако он не пропустил день рождения сына и приехал в особняк Ким Кардашьян в Хидден-Хиллз. Согласно решению суда, после развода рэпер имеет право на встречи с детьми. Было принято соглашение о совместной опеке.

Издание сообщает, что он провел на вечеринке несколько часов.

Также его все-таки забанили в Twitter, так что теперь он собирается зарегистрироваться в Telegram, как уже сделал его соратник.

Рэпер, у которого в анамнезе были психические заболевания и у которого диагностировано биполярное расстройство, на прошлой неделе шокировал даже самых резких критиков своими тирадами в подкасте Алекса Джонса Infowars.

Он сказал, что ему "нравился Гитлер", отрицал Холокост и настаивал на том, что любой, кто не согласен с ним или пытается заставить его замолчать, пытается подвергнуть свободу слова цензуре. После телешоу он продолжил свои разглагольствования в Twitter, прежде чем Илон Маск выгнал его лично, после многочисленных жалоб пользователей.

Также Уэст ранее публично нападал на Ким Кардашьян. Он обвинял ее в том, что она хотела сделать аборт, когда была беременна из старшей дочерью Норт. Он преследовал ее нового бойфренда Пита Дэвидсона и преследовал саму Ким.

Пара завершила свой развод только на прошлой неделе, и Уэсту придется выплачивать 200 000 долларов в месяц в качестве алиментов на четверых детей.

Суперзвезда реалити-шоу подала на развод в феврале 2021 года, незадолго до седьмой годовщины свадьбы пары.