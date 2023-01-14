Кім Кардаш'ян ненавидить нову дружину Каньє Веста, — ЗМІ

Скандальний репер таємно одружився зі своєю давньою співробітницею.

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42-річна американська теледіва Кім Кардаш'ян відреагувала на таємне весілля свого колишнього чоловіка Каньє Веста. Про це пише Page Six.

За словами інсайдерів, близьких до знаменитості, екскохана скандального репера ненавидить його нову обраницю Б'янку Цензорі. Бізнеследі тривалий час зневажала дівчину без конкретної на те причини.

"Кім ненавидить її", — лаконічно розповів інсайдер видання.

[ + – ] Кім Кардаш'ян та Каньє Вест Фото: Getty Images

Окрім цього, стало відомо, що багатодітна мама "не любить хороших дівчат", а нова кохана Каньє Веста "симпатична".

Після розлучення з Кім Кардаш'ян Каньє Весту приписували низку романів, зокрема з російською моделлю Іриною Шейк, американською зіркою подіумів Вінетрією, акторкою Джулією Фокс тощо. Проте жодні стосунки скандального музиканта не тривали довго. А нещодавно його 24-річна кохана, бразильська модель, кинула його через антисемітські висловлювання Веста.

[ + – ] Кім Кардаш'ян та Каньє Вест Фото: Apple Music

Щодо весілля репера та Цензорі, відомо, що вони провели таємну церемонію та обмінялися каблучками. Втім, офіційно не розписалися. Офіційно молодята також не коментували свій новий сімейний статус.

Нагадаємо, Каньє Вест таємно одружився зі своєю давньою співробітницею.

Також Фокус писав про скарги Кім Кардаш'ян на спільну опіку над дітьми з Каньє Вестом.