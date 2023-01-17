Кім Кардаш'ян вирушила до в'язниці для особливо небезпечних злочинців

Кім Кардаш'ян знімає документальний фільм про судову реформу.

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42-річна зірка Instagram Кім Кардаш'ян, яка за сумісництвом є ще й адвокаткою-початківицею, відвідала державну в'язницю "Пелікан Бей", де зустрілася з ув'язненими в одиночній камері в межах зйомки документального фільму про кримінальну реформу, пише TMZ.

Знаменитість полетіла в Кресент-сіті (Каліфорнія), де розташована установа, на своєму приватному літаку, подолавши 782 милі.

Кім провела у в'язниці рівня supermax (в'язниця супермаксимальної безпеки, також відома як супермакс або в'язниця адміністративного максимуму — різновид виправної установи або її складова частина, що забезпечує максимально можливий контроль над ув'язненими, що перебувають там під вартою, та захист від несанкціонованого проникнення на територію) весь день, щоб відвідати деяких із приблизно 290 ув'язнених, які проводять 22 або більше годин щодня в одиночному ув'язненні на строк до п'яти років.

Блок житла, що охороняється (SHU), призначений для в'язнів, які становлять серйозну загрозу для інших ув'язнених і персоналу, оскільки кожна камера без вікон має розміри 2 на 3 метри.

[ + – ] В'язниця "Пелікан Бей" Фото: Вiкiпедiя

За інформацією видання, ув'язненим "Пелікан Бей", які щодня проводять по 90 хвилин на самоті в голих бетонних камерах, заборонено телефонні дзвінки. Єдине, що їм дозволяється, — нечисленні безконтактні зустрічі з родичами чи знайомими. Такі суворі обмеження вже кілька разів оберталися голодуванням із боку ув'язнених, проте успіхом такий крок не увінчався.

В ООН уже розкритикували такі правила у в'язниці, заявивши, що понад 15 днів в одиночній камері є "катуванням або жорстоким, нелюдським покаранням, яке принижує гідність".

Щоб розуміти рівень злочинців, які тут утримуються, достатньо сказати, що свого часу тут сидів Чарльз Менсон, лідер культу й один із найнебезпечніших убивць.

Разом із Кім у в'язницю прилетів захисник кримінальної реформи Скотт Будник, який продюсував документальний фільм Бена Ліра 2016 року "Вони називають нас монстрами" й аналогічний проєкт Джошуа Рофе 2013 року "Втрачені на все життя". Ще один компаньйон — Тобі Магвайр, а також знімальна група для документального фільму.

Кардаш'ян і раніше відвідувала в'язниці та застосовувала свою медійність, щоб домогтися помилування таких в'язнів як Еліс Марі Джонсон, Сінтоя Браун, Метью Чарльз і Джеффрі Стрінгер.

У 2021 році Кім із третього разу склала іспити, щоб стати адвокаткою, і тепер планує відкрити свою юридичну фірму. Так вона хоче продовжити справу свого батька, відомого адвоката Роберта Кардаш'яна-старшого.

Нагадаємо, за що Кім Кардаш'ян ненавидить нову дружину Каньє Веста.