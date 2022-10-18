На территорию дома Ким Кардашьян проник преступник, его сразу же задержали

Злоумышленник попал на территорию особняка Ким Кардашьян, но его сразу же обнаружила охрана.

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Об этом сообщает TMZ.

Несмотря на то, что закрытый город Хидден-Хиллз хорошо охраняется, преступник по имени Деандре Уильямс попал на частную территорию телезвезды и практически зашел в ее дом. Согласно информации источника, служба безопасности задержала преступника перед воротами в дом знаменитости. Отмечается, что мужчине, который был без ума от знаменитости, предъявили обвинения в нарушении личных границ и нанесении побоев.

Что примечательно, это не первый раз, когда "поклонники" пытаются напрямую выразить свою "любовь" семье Кардашьян-Дженнер. В дома Кайли и Кендалл Дженнер злоумышленники не раз пытались проникнуть, но пока такие затеи еще не заканчивались успехом.

Ранее Фокус писал, что американская бизнесвумен Ким Кардашьян оплатила дополнительную охрану частной школы Donda, где учатся ее дети.

К такому решению она пришла после того, как ее бывший муж, рэпер Канье Уэст раскрыл название учебного заведения в своих социальных сетях.