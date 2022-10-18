На територію будинку Кім Кардаш'ян проник злочинець, його одразу ж затримали

Зловмисник потрапив на територію маєтку Кім Кардаш'ян, але його одразу виявила охорона.

Related video

Про це повідомляє TMZ.

Незважаючи на те, що закрите місто Гідден-Гіллз добре охороняється, злочинець на ім'я Деандре Вільямс потрапив на приватну територію телезірки та практично зайшов у її будинок. За інформацією джерела, служба безпеки затримала злочинця перед воротами до будинку знаменитості. Зазначається, що чоловіка, який був у захваті від знаменитості, звинуватили в порушенні особистих кордонів і нанесенні побоїв.

Що примітно, це не вперше, коли "шанувальники" намагаються безпосередньо висловити свою "любов" родині Кардаш'ян-Дженнер. У будинки Кайлі та Кендалл Дженнер зловмисники не раз намагалися проникнути, але поки такі витівки ще не закінчувалися успіхом.

Раніше Фокус писав, що американська бізнесвумен Кім Кардаш'ян сплатила додаткову охорону приватної школи Donda, де навчаються її діти.

Таке рішення вона ухвалила після того, як її колишній чоловік, репер Каньє Вест розкрив назву навчального закладу у своїх соціальних мережах.