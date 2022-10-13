Кім Кардаш'ян була змушена посилити охорону дітей через Каньє Веста

Американська бізнес-вумен Кім Кардаш'ян оплатила додаткову охорону приватної школи Donda, де навчаються її діти.

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Таке рішення вона ухвалила після того, як її колишній чоловік репер Каньє Вест розкрив назву навчального закладу у своїх соціальних мережах. Про це повідомляє видання Tmz.

Щоб уникнути проникнення на територію школи хейтерів Веста чи Кардаш'ян, адміністрація вирішила підвищити безпеку. За додаткові заходи безпеки платитиме Кім.

Фото: Instagram/Kim Kardashian West

Сама знаменитість не коментує ситуацію. Кім не раз зізнавалася в тому, що намагатиметься зберегти дружні стосунки з репером, щоб не страждали їхні спільні діти.

Пара розлучилася у 2021 році після майже семи років шлюбу. Вони є батьками дев'ятирічної Норт, шестирічного Сейнта, чотирирічної Чикаго та трирічного Псалма.

Раніше ми писали, що Кім Кардаш'ян поки що не готова до нових стосунків і не шукає нового чоловіка.