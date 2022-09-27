Кім Кардаш'ян повідомила, що поки що не готова до нових стосунків і не шукає нового чоловіка

Модель та зірка телешоу прямо сказала під час інтерв'ю, що хоче займатися сім'єю і навчанням.

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41-річна Кім Кардаш'ян з'явилася на шоу Келлі Ріпи та Райана Сікреста та розповіла про своє особисте життя. Зірка зізналася, що "не готова" до нових стосунків після розлучення з Каньє Вестом і роману з Пітом Девідсоном. Про це пише Daily Mail.

Вона сказала, що їй просто потрібно побути на самоті, перш ніж вона почне ходити на побачення знову.

"Я просто не готова і я нічого та нікого не шукаю", — сказала мати чотирьох дітей, яка намагається закінчити юридичний факультет.

Ведучі запитали її про те, з яким чоловіком вона бачить себе у майбутньому і Кім, не замислюючись, сказала, що "ні з яким".

Келлі порадила Кардаш'ян "триматися подалі від програм для знайомств", а Кім повідомила, що програми на кшталт Match або Tinder, вона навіть не розглядає.

"Я вже говорила раніше, можливо, мені варто спробувати зустрічатися з лікарем чи вченим. Тож, можливо, група адвокатів чи вчених простягне мені руку допомоги. Але поки що я просто не готова", — резюмувала телезірка.

Вона зазначила, що поки що хоче присвятити себе дітям, закінчити навчання на юриста і більше часу приділяти собі. Багато часу займає зараз і її зміна іміджу: віднедавна Кім стала білявкою. За її словами — фарбування волосся в ідеальний блонд займає вісім годин й іноді це стомлює.

На шоу, до речі, Кім Кардаш'ян з'явилася в шикарному образі від Balenciaga: топі, яскравих штанах із тигровим принтом і ботильйонами в тон. А образ вона доповнила сережками від цього бренду у вигляді кредитних карток.

[ + – ] Кім Кардаш'ян йде на інтерв'ю Фото: Getty Images

Але її не можна назвати шанувальницею лише одного будинку моди. Так, на нещодавньому шоу Dolce&Gabbana Кім з'явилася у кастомній сукні. Воно дивовижно виглядало на фото, але, як з'ясувалося, ходити в ньому можна було лише за допомогою двох помічників.